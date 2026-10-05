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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan yakalama emri bulunan ve toplam 70 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen A.E., ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.