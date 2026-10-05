Edinilen bilgilere göre, hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan yakalama emri bulunan ve toplam 70 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen A.E., ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
70 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Turgutlu’da yakalandı
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan yakalama emri bulunan ve toplam 70 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen A.E., ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde nitelikli cinsel istismar suçundan hakkında 70 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E., ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan yakalama emri bulunan ve toplam 70 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen A.E., ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.
Etiketler
Çok Okunanlar