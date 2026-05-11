Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, “hırsızlık” suçundan uzun süredir aranan kadın hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 70 yıl 4 ay hapis cezası bulunan G.S.’nin izini sürerek operasyon için harekete geçti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yapılan çalışmalar sonucunda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.S., çıkarıldığı işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.