Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli 70 yaşındaki vatandaş aniden fenalaştı. Kalp rahatsızlığı tespit edilen hastaya, Darende Devlet Hastanesi’nde acil müdahale edildi. Durumunun kritik olması üzerine hava ambulansı çağrıldı. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter, hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne nakletti. Hastanın tedavisi burada sürüyor.

