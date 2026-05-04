Olay, Gülabibey Mahallesi Harmanlar 2. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 71 yaşındaki H.A.'ya ait müstakil evin önüne otomobille gelen şüpheli ya da şüpheliler, yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle eve art arda ateş açtı.

MAHALLEDE SİLAH SESLERİ YANKILANDI

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı sırasında evde bulunanlar büyük panik yaşarken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Açılan ateş sonucu evin dış cephesinde ve camlarında maddi hasar meydana geldi.

EKİPLER DELİL TOPLADI

Olay yerine gelen asayiş şube ve olay yeri inceleme ekipleri, sokakta ve evin çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Boş kovanları ve diğer delilleri muhafaza altına alan polis, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerini tespit etmek ve kaçtıkları otomobili yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.