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Kaynak: İHA

Sinop'un Erfelek ilçesi Merkez Mahallesi’nde bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Cemal Aydın (70) ile arkadaşı Sabri Karasu (60) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası Aydın, silahla Karasu’ya ateş etti. Daha sonra aynı silahla intihar etti.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Cemal Aydın ile Sabri Karasu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.