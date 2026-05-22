Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (MYO), 3 bölüm ve 4 programıyla eğitim gören öğrencileri için coşkulu bir mezuniyet töreni düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören; Kumluca MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Coşgun ve Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş’in açılış konuşmalarıyla devam etti. Okul birincisi Cüneyt Karaöz’ün yaş kütüğüne plaket çakması ve belgesini Kaymakam Güneş’ten almasının ardından, protokol üyeleri tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri dağıtıldı.

Törenin en anlamlı anı ise liseyi bitirdikten sonra üniversite okuma hayalini hiç kaybetmeyen 70 yaşındaki Rahime Uluşar'ın sahneye davet edilmesiyle yaşandı. İki yıl önce üniversite sınavına girerek Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Seracılık programını kazanan Uluşar, eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Rahime Uluşar’a mezuniyet belgesini, Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı olan oğlu Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar takdim etti. Bu tarihi anın ardından Uluşar’ın eşi Eczacı Nadir Uluşar da sahneye çıkarak eşine çiçek verip başarısını kutladı.

Gençlik yıllarında vaktini çocuklarına adadığını belirten Rahime Uluşar, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Okuma fikri hiç aklımdan çıkmamıştı. Çocuklarımı okuturken zaman çok çabuk geçti. 50 yıl sonra üniversite sınavına girdim ve Türkiye genelinde 611. oldum. 274 eşit ağırlık puanımla 4 yıllık bölümler de tutuyordu ancak sağlık durumumu göz önünde bulundurarak 2 yıllık bu bölümü tercih ettim. İçimdeki hevesi giderdim, çok güzel bir duygu. İsteyen herkesin okumasını dilerim."

Oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu da ekleyen Uluşar, Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar'ın Marmara ve Boğaziçi üniversitelerindeki eğitimlerinin ardından Amerika’da yapay zeka üzerine doktora yaptığını, Akdeniz Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka bölümlerini kurduğunu, ayrıca pandemi döneminde adalet bölümünü de bitirdiğini anlattı.

Annesine cübbesini giydirmenin mutluluğunu yaşayan Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar ise öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Annem hiçbir dersten kalmadan, yüksek bir başarıyla mezun oldu. Muhtemelen üniversitemizin en yaşlı mezunlarından biridir. Geçmişte annem bana doçentlik cübbemi giydirmişti, şimdi de bana onun cübbesini giydirmek nasip oldu. Her yaşta başarılı ve genç kalınabileceğini, öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdiği için kendisine teşekkür ediyorum."