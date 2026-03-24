Adana’da 30 yıl önce kilo vermek amacıyla spora başlayan 70 yaşındaki Necmi Tadır, kurduğu kulüp sayesinde düzenlediği koşu etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

40 yaşında 90 kiloya ulaşmasının ardından yürüyüşle spor hayatına adım atan Tadır, zamanla bu alışkanlığını koşuya dönüştürdü.

İlerleyen süreçte sporla birlikte fazla kilolarından kurtulan Tadır, arkadaşlarıyla yaptığı etkinlikleri kurumsallaştırmak amacıyla 2009 yılında Adana Atletizm Spor Kulübü’nü hayata geçirdi.

2010 İstanbul Maratonu’nda 55-59 yaş kategorisinde birincilik elde eden Tadır, ocak ayında düzenlenen Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’nda ise 70-74 yaş kategorisinde dördüncü sırada yer aldı.

Başkanlığını yürüttüğü kulüpte 120 üyeye ulaşan Tadır, farklı yaş gruplarından katılımcılarla çeşitli koşu organizasyonları düzenliyor.

Kulüp üyeleri haftanın 6 günü Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru’nda antrenman yapıyor.

Necmi Tadır, yaptığı açıklamada sağlığını korumasında sporun en önemli etken olduğunu ifade etti.

Yürüyüşle başladığı süreçte 70 kiloya düştüğünü belirten Tadır, bir süre sonra yürüyüşün yeterli gelmediğini ve koşuya yöneldiğini aktardı. Koşularla birlikte mesafelerin arttığını, 20 kilometre seviyesine ulaştığını ve kendisine eşlik eden arkadaşlarıyla organizasyonlara katılmaya başladıklarını söyledi.

Kulüp üyeleriyle hem yurt içinde hem de yurt dışında etkinliklere katıldıklarını dile getiren Tadır, sporun yaşam kalitesi üzerindeki etkilerine değindi. Spor sonrası beslenme, uyku düzeni ve günlük yaşamdan daha fazla keyif aldıklarını belirtti.

Pozitif bir yaşam sürmeye başladığını ifade eden Tadır, çevresinden sık sık bu durumun sebebine dair sorular aldığını, bunun temelinde sporun yer aldığını kaydetti.

Sporun kendisine disiplin kazandırdığını vurgulayan Tadır, kendisini fiziksel olarak daha güçlü ve dinç hissettiğini belirtti. Sporun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve herkese önerdiğini ifade etti.