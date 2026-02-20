Türkiye'de artan enflasyon ve barınma krizi, en çok sabit gelirli emeklileri vurdu. Ankara sokaklarında mikrofon uzatılan emekli bir vatandaşın sözleri, ekonomik krizin insani boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. 70 yaşında olmasına rağmen çalışmak zorunda olduğunu belirten vatandaş, "yaşlısın" denilerek reddedildiğini söyledi

"27 YIL HİZMET ETTİM, KARŞILIĞI ÇÖP TOPLAMAK MI?"

Yıllarca devlete hizmet ettiğini vurgulayan emekli vatandaş, içine düştüğü yoksulluğu şu sözlerle özetledi:

"Emekliyim, geçinemiyoruz. Kirada oturuyorum, mağdurum. 70 yaşındayım, iş aradım 'yaşlısın' deyip bana iş vermediler. Biz çöp topluyoruz, pazarlardan öteberi toplayıp onları yiyoruz. Biz insan değil miyiz? 26-27 sene devlete hizmet ettim, hakkımı niye alamıyorum?"

KİRALAR EMEKLİ MAAŞINI AŞTI

Ortalama kira fiyatlarının en düşük emekli maaşını geride bırakması, yaşlı nüfusu "barınma krizi" ile karşı karşıya bıraktı. Emekli vatandaşın "kirada oturuyorum" vurgusu, maaşın daha ele geçmeden kiraya gittiğini, gıda için ise geriye hiçbir şey kalmadığını kanıtlar nitelikte.

EMEKLİNİN "PAZAR ARTIĞI" DRAMI

Güncel verilere göre açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren emekliler için "pazar sonu" alışverişi bir zorunluluk haline geldi. Akşam saatlerinde pazar yerlerine giderek dökülen sebze ve meyveleri toplayan yaşlıların sayısındaki artış, vatandaşın "pazardan topladıklarımızı yiyoruz" beyanını acı bir şekilde doğruluyor.

SİSTEMİN UNUTTUĞU KUŞAK

Türkiye genelinde milyonlarca emekli, seyyanen zam ve refah payı beklerken, 70 yaşındaki bu amcanın "Biz insan değil miyiz?" sorusu, emeklilerin uğradığı haksızlık duygusunu gün yüzüne çıkarıyor. Uzmanlar, emekli maaşlarının alım gücünün son 20 yılın en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çekerken, sokaktaki isyanın dozajı her geçen gün artmaya devam ediyor.