70 yaşındaki Joy ve Pamela, pahalı kremlere gerek olmadığını kanıtlıyor: Gliserin bazlı ev yapımı karışım ve istikrarlı basit rutinle yıllara meydan okuyorlar. Doğal, ekonomik ve etkili gençlik sırları herkesin elinde!
70 yaşında ama 50 gibi: Kırışıksız cilt bu ev yapımı 5 malzemeyle mümkün
Zamana meydan okuyan pürüzsüz bir cilde sahip olmak için büyük paralar dökmek şart mı? 70 yaşına basan ve herkesi şaşırtan Joy’a göre kesin cevap “hayır”. Yaşından 20 yıl genç gösteren bu özel karışım, sosyal medyada hızla efsane haline geldi. Peki, bu sihirli tarifin sırrı ne?
PureJoy Collection’ın kurucusu Joy, TikTok’taki binlerce takipçisiyle gençlik kaynağını andıran sırrını paylaştı.
Posta Gazetesi’ndeki yer alan habere göre Joy, "18 yaşımdan beri kendi nemlendiricimi yapıyorum," diyerek bu maceranın yarım yüzyılı aştığını söyledi ve şöyle devam etti:
"İKİ HAFTA ÖNVCE 70 YAŞINNA GİRDİM"
Joy bu özel tarifi nasıl buldu? Her şey, cildi ışıldayan yaşlı bir kadınla tanışmasıyla başladı. O anıyı şöyle aktarıyor:
"Beni etkileyen şey, muhteşem bir cilde sahip yaşlı bir kadınla tanışmam oldu ve ona 'Cildinize ne kullanıyorsunuz?' diye sordum. O da bana hep gliserin kullandığını söyledi, bu yüzden gliserinle denemeler yapmaya başladım."
Takipçiler hayranlıklarını gizleyemiyor. Birinin "70 mi?! Yani 7x10 mu?! İmkânsız. Muhteşem görünüyorsun," yorumu, genel duyguyu özetliyor.
HEM DOĞAL HEM EKONOMİK: GLİSERİNİN GÜCÜ!
Joy’un “Cilt Parlatıcı Karışım” adını verdiği tarif, dört ana malzeme ve bir yardımcıdan oluşuyor. Başroldeki içerik, bitkisel gliserin. Suyu mıknatıs gibi çeken, zararsız ve kokusuz bu sıvı, eczanelerde ve internette çok uygun fiyata satılıyor.
JOY’UN EV YAPIMI GENÇLİK FORMÜLÜ:
• 1 su bardağı shea yağı
• 3 yemek kaşığı hint yağı
• 3 yemek kaşığı gliserin (Joy organik bitkisel olanı öneriyor)
• Birkaç damla günlük uçucu yağı
• Yarım çay kaşığı E vitamini yağı (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri pürüzsüz bir krem kıvamı elde edene dek çırpın. Joy, karışımı buzdolabında muhafaza etmenizi tavsiye ediyor.
SADELİĞİN VE KARARLILIĞIN ZAFERİ: PAMELA ALLYN’İN YÖNTEMİ
70’lerinde genç görünümüyle dikkat çeken bir başka isim, emekli öğretmen Pamela Allyn. "İnsanlar genellikle 50’li yaşlarımda olduğumu sanıyor," diyen Pamela, sırrın pahalı ürünlerde değil istikrarda yattığını belirtiyor:
"Benden hep sırlarımı soruyorlar ve bu oldukça basit; tek yapmanız gereken kararlı kalmak."Pamela’nın 35 yıllık disiplini sade bir rutine dayanıyor:
• "Yüzümü günde sadece bir kez, gece yıkıyorum ve sabahları da sadece ılık suyla duruluyorum."
• Klasik yüz sabunundan sonra retinol içerikli losyon kullanıyor.
• "Sabah ve akşam yüzüme, boynuma ve göğsüme bolca sürüyorum, özellikle göz altlarımı ve ağız çevresini de ihmal etmiyorum."