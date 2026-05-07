Yeniçağ Gazetesi
07 Mayıs 2026 Perşembe
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam 70 bin hayvan ovada bekliyor: Doğanın geçit vermediği yolculuk

70 bin hayvan ovada bekliyor: Doğanın geçit vermediği yolculuk

Bingöl Karlıova'da kışın bitmek bilmediği yayla yolları besicilere geçit vermedi. Kar nedeniyle yaylaya çıkamayan binlerce küçükbaş, meraların yeşermesini ve yolların açılmasını beklemek üzere ovalara kurulan çadırlarda mola verdi.

Haberi Paylaş
70 bin hayvan ovada bekliyor: Doğanın geçit vermediği yolculuk - Resim: 1

Karlıova'da besicilik yapan hayvan sahipleri, kış aylarında daha sıcak olan Güneydoğu'ya göç edip, yazın yeniden memleketlerine dönüyor.

1 10
70 bin hayvan ovada bekliyor: Doğanın geçit vermediği yolculuk - Resim: 2

Bu yıl dönüşe geçen besiciler, kar erimeyince hayvanlarını yaylaya çıkaramadı. Besiciler, yayla yollarındaki kar nedeniyle hayvanlarını Kargapazar ile Sakaören köyü ovasında bekletiyor.

2 10
70 bin hayvan ovada bekliyor: Doğanın geçit vermediği yolculuk - Resim: 3

Besiciler, bu yıl ağır geçen kış şartları nedeniyle çayırlarda hayvan otlatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

3 10
70 bin hayvan ovada bekliyor: Doğanın geçit vermediği yolculuk - Resim: 4

Besici Emrah Kala, 1 hafta daha ovada hayvanlarını bekleteceklerini ifade ederek, "Ovada şu an 60-70 bin hayvan var.

4 10
70 bin hayvan ovada bekliyor: Doğanın geçit vermediği yolculuk - Resim: 5

Bu sene kış çetin geçti. Yaylamız halen karlı ve meralar yeşermedi.

5 10
70 bin hayvan ovada bekliyor: Doğanın geçit vermediği yolculuk - Resim: 6

Kar kalkana kadar ovadayız. Yayla yollarının açılması yaklaşık 1 hafta sürer. O yüzden bir hafta daha ovada bekleyeceğiz" dedi.

6 10
70 bin hayvan ovada bekliyor: Doğanın geçit vermediği yolculuk - Resim: 7
7 10
70 bin hayvan ovada bekliyor: Doğanın geçit vermediği yolculuk - Resim: 8
8 10
70 bin hayvan ovada bekliyor: Doğanın geçit vermediği yolculuk - Resim: 9
9 10
70 bin hayvan ovada bekliyor: Doğanın geçit vermediği yolculuk - Resim: 10
10 10
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro