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Fas’tan İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte’ye yönelik büyük göç hareketinin ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu yeni bir adım attı. İspanya’ya sınır güvenliği ve göç yönetiminde kullanılmak üzere 114,7 milyon euroluk acil finansman sağlanmasına karar verildi.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde Sebte’de yaşanan büyük çaplı düzensiz sınır geçişlerinin ardından bölgedeki ihtiyaçların değerlendirildiği belirtildi.

SINIR GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

İspanya’ya aktarılacak 114,7 milyon euroluk kaynağın sınır gözetimi ve güvenliğinin artırılmasında kullanılması planlanıyor.

Finansman kapsamında güvenlik altyapısının güçlendirilmesinin yanı sıra bölgeye ilave personel ve ekipman konuşlandırılması öngörülüyor.

FRONTEX VE EUROPOL DE DEVREYE GİRİYOR

AB'nin desteği yalnızca finansmanla sınırlı kalmayacak. İspanya’nın operasyonel destek talebine AB kurumlarından da olumlu yanıt geldi.

AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol ve Avrupa Birliği İltica Ajansı’nın (EUAA) bölgede yürütülecek çalışmalara destek sağlayacağı bildirildi.

70 BİN KİŞİ YÜZEREK GEÇMİŞTİ

Sebte, temmuz ayının sonunda benzeri görülmemiş bir göç hareketliliğine sahne olmuştu. Fas’ın Fenidek kenti kıyılarından 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen, deniz yoluyla Sebte’ye geçmeye çalışmıştı.

Yaşanan yoğunluk üzerine İspanya hükümeti sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetleri bölgeye konuşlandırma kararı almıştı.

88 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fas’tan Sebte’ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 88’inin geçişler sırasında hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

AB’nin 114,7 milyon euroluk acil finansmanının, yaşanan göç hareketinin ardından sınır gözetiminin güçlendirilmesi, güvenlik altyapısının geliştirilmesi ve olası yeni geçişlere karşı kapasitenin artırılması için kullanılması planlanıyor.