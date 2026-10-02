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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğince hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan ve 2019 yılından itibaren aranan M.Ç.’nin saklandığı yer tespit edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalanan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

M.Ç.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.