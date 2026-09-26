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“Taşacak Bu Deniz” dizisinde hayat verdiği Esme karakteriyle adından söz ettiren Deniz Baysal, bu kez özel yaşamındaki gelişmeyle gündeme geldi. 2016 yılında ilişki yaşamaya başlayan Baysal ve şarkıcı Barış Yurtçu, 2019 yılında Çeşme'de düzenlenen törenle dünyaevine girmişti. Yaklaşık 7 yıldır evli olan çift, aldıkları kararla yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz temmuz ayında Deniz Baysal'ın İstanbul Adliyesi'ne başvurarak boşanma davası açtığı öğrenilmişti. Baysal'ın davada “evlilik birliğinin temelinden sarsılması, fikir ayrılıkları ve ilgisizlik” gerekçelerini öne sürdüğü, çiftin de bir süredir ayrı yaşadığı iddia edilmişti.

İlk süreçte Barış Yurtçu'nun boşanmaya sıcak bakmadığı ve tarafların anlaşmaya varamadığı ileri sürülmüştü. Anlaşmazlık nedeniyle davanın çekişmeli olarak devam ettiği belirtilirken Baysal'ın dava dosyasına ilişkin gizlilik talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

DURUŞMA YAKLAŞIK 10 DAKİKA SÜRDÜ

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun önceki gün görülen duruşmanın ardından sessiz sedasız boşandığı öğrenildi. İddiaya göre Baysal, Yurtçu'nun boşanma sürecinde talep ettiği yüksek miktardaki paranın bir kısmını ödedi. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın tamamlanmasıyla çiftin evliliği resmen noktalandı.

YURTÇU'NUN BABASINDAN İLK AÇIKLAMA

Boşanma kararının basına yansımasının ardından Barış Yurtçu'nun babası Ufuk Yurtçu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Ufuk Yurtçu, “Barış Yurtçu, Deniz Baysal'dan tek celsede boşanmıştır” ifadelerini kullandı.

SOYADINI KALDIRDI, FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Ayrılığın ardından Deniz Baysal'ın sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik de dikkat çekti. Oyuncu, profilinde kullandığı “Yurtçu” soyadını kaldırdı.

Baysal'ın bir diğer hamlesi ise Barış Yurtçu ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmak oldu. Oyuncu, eski eşinin yer aldığı paylaşımlarını da hesabından sildi.