Bursa’da babası Umut K. (33) tarafından Alman annesi Rebecca S.’den (30) kaçırılan, polisin düzenlediği operasyonla 7 yıl sonra babaannesi tarafından alıkonulan harabe evde bulunan Nazar S. (8) olayına ilişkin dehşete düşüren yeni detaylar ortaya çıktı.

NAZAR ADINI "AHMET" OLARAK BİLİYORMUŞ

Annesi olduğu söylenmeyen Nazar'ı uzaktan görüp konuşan Rebecca S. ülkesine geri döndü. Çöp evden kurtarılan Nazar S.'nin adını Ahmet olarak bildiği, ismi sorulduğunda "Benim adım Ahmet" dediği öğrenildi.

Tutuklanan babaanne Hanife S. ile akrabası Recai M. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası ile dava açılabilecek.

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu Nazar S. ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi ziyaret etmek için Bursa'ya geldi. Almanya'ya geri dönmeme kararı alan Umut K., Rebecca S.'ye oğlunu kendisine bırakıp, ülkesine gitmesini söyledi. Çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre, Umut K., oğlunu kaçırmaya karar verdi. Oğlu Nazar S.'yi annesi Hanife S.'ye bırakıp, bir yakınının yanına götürülmesini isteyen Umut K., Rebecca S. ile birlikte markete gitti. Geri döndüklerinde kaybolduğu söylenen oğlunu evde bulamayan Rebecca S., polise gidip şikayette bulundu. Baba Umut K.'nın, 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.