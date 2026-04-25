Bursa'da, grip şikayetiyle götürüldüğü hastanede yanlış tedavi sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen Yüsra Türkoğlu'nun (7) ölümüyle ilgili daha önce Sağlık Bakanlığı’nca soruşturma izni verilmeyen, aralarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı ve Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu profesör, doçent ve uzman, asistan ve pratisyenlerin de olduğu 15 sağlık personeli hakkında, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin soruşturma izni vermesi, Türkoğlu ailesini mutlu etti. Anne Azime Buse Türkoğlu, "Mutlu olduk. Umutlandık. Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın. Suçluların cezalandırılmasını bekliyoruz" dedi.

Kentte yaşayan Azime Buse ve Cemil Türkoğlu'nun 4 çocuğundan biri olan, Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Yüsra Türkoğlu, 19 Mayıs 2024 akşamı rahatsızlandı. Aile, grip şüphesiyle kızlarını Şehir Hastanesi'ne getirdi. Burada muayene edilip tedaviye alınan Yüsra'ya, serum takıldı. Serum takıldıktan yarım saat sonra Yüsra, fenalaştı. Türkoğlu ailesinin iddiasına göre, 10 saat boyunca çocuğun rahatsızlığı arttı, gözleri şişmeye, karnı ağrımaya, tansiyonu da düşmeye başladı. Sabah mesaiye gelen uzman doktor, hastanın durumunun kritik olduğunu söyleyince Yüsra, yoğun bakıma alındı. Burada, duran kalbi çalıştırıldıktan sonra entübe edilen çocuk hayatını kaybetti. Kızlarının, yanlış serum takılması sonucu öldüğünü söyleyen Cemil Türkoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Sağlık Bakanlığı da idari soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi. Hastane yetkilileri, ‘Hasta geldiği zaman kendisiyle ilgilenildi. Yapılan muayenesinde 'kalp hastası' olduğu ortaya çıktı. Bu aileye söylendi. Aile ısrarla, kızlarını hastaneden çıkarmak istediler. Hastanın durumu kritik olduğu için yoğun bakıma alındı. Sonra da yaşamını yitirdi. Görevlendirilen müfettiş, konuyu araştırıyor’ iddiasında bulunurken, hastanede inceleme yapan İl Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettişin, Yüsra Türkoğlu'nun ölüm nedenini çok yönlü olarak araştırıp doktorları, hemşireleri ve görevlileri de dinlediği belirtildi.

AİLE, BAKANLIĞIN KARARINA İTİRAZ ETTİ

Ön inceleme sonucunda Sağlık Bakanlığı’nca, olayda ihmali bulunduğu iddia edilen doktorlar hakkında soruşturma izni verilmezken, Türkoğlu ailesi Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Yapılan inceleme sonucunda, 26 Mart’ta Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3’üncü İdari Dava Dairesi tarafından haklarında ön inceleme yapılan, aralarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı ve Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu profesör, doçent ve uzman doktorlar ile asistan doktorlar ve pratisyenlerin de bulunduğu 15 sağlık personeli hakkında soruşturma izni verildi.

‘İDDİALAR SAVÇILIKÇA YAPILACAK SORUŞTURMA KAPSAMINDA NETLEŞEBİLİR’

Oy birliğiyle alınan kararda, "Şikayetli sağlık meslek mensupları tarafından yürütülen teşhis tedavi ve uygulamaların tıp kurallarına uygun olduğu gerekçesiyle soruşturma izni verilmemişse de olayın oluş şekli ve tüm dosya münderecatı (içindekiler) bütün olarak değerlendirildiğinde iddia ve isnada konu hususların ancak ilgili savcılıkça yapılacak bir soruşturma kapsamında netleşebileceği sonucuna varılmış olup, itiraza konu kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, itirazın kabulü ile soruşturma izni verilmemesine ilişkin itiraza konu kararın kaldırılmasına, soruşturma izni verilmesine, dosyanın karar ekli olarak gereği yapılmak üzere 4483 sayılı Kanunun 11'inci maddesi uyarınca Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na, karardan bir örneğin ilgililere tebliğ edilmek üzere merciine gönderilmesine oy birliğiyle kesin olarak karar verildi” ifadelerine yer verildi.

‘SUÇLULARIN CEZALARINI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUZ’

Yaptıkları itiraz sonrası mahkeme tarafından doktorlar hakkında soruşturma izninin verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Azime Buse Türkoğlu, "Soruşturma izni verilmediğini öğrenince adeta başımızdan aşağı kaynar su dökülmüştü. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Salı günü itiraz ettiğimiz Ankara Bölge İdare Mahkemesi soruşturma izni verdiğini öğrenince çok mutlu olduk. Umutlandık. Bu olay bizim başımıza geldi. Başka ailelerin canı yanmasın, başlarına gelmesin. Suçluların cezalarını çekmelerini istiyoruz" dedi.