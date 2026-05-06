Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kamuoyunun yakından takip ettiği Athena Strand cinayetinde adalet yerini buldu. Evinin önünden bir kargocu tarafından kaçırılan ve cansız bedenine günler sonra ulaşılan küçük kızın katili Tanner Horner hakkında verilen karar açıklandı.

SES KAYITLARI SALONDA YANKILANDI: HAYIR, ANNEMİ İSTİYORUM

Duruşmanın en sarsıcı anları, cinayet anına ve öncesine ait ses kayıtlarının dinletilmesiyle yaşandı. Kayıtlarda, sanık Horner’ın küçük kıza yönelik istismar girişimi ve Athena’nın umutsuz çığlıkları yer aldı.

Kayıtlarda Horner’ın küçük kıza kıyafetlerini çıkarması için baskı yaptığı, Athena’nın ise defalarca "hayır" diyerek annesini çağırdığı duyuldu.

sondakika.com'un haberine göre, boğuşma, çığlık ve darp seslerinin ardından küçük kızın hayatını kaybettiği anların kayıtlara yansıması, salondaki jüri üyelerinin ve izleyicilerin sinir krizleri geçirmesine neden oldu.

JÜRİ KARARINI 3 SAATTE VERDİ

Mahkeme jürisi, sunulan deliller ve sanığın itiraflarının ardından müzakereye çekildi. Yaklaşık 3 saat süren kısa bir değerlendirme sürecinin ardından oy birliğiyle karara varıldı.

MAHKEME HEYETİNİN KARARI:

Sanık Tanner Horner, "Birinci Derece Cinayet" ve "Çocuk Kaçırma" suçlarından suçlu bulundu.

Suçun işleniş biçimi ve toplumda yarattığı infial göz önünde bulundurularak sanığın ölümcül enjeksiyon (zehirli iğne) yöntemiyle idam edilmesine hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

7 yaşındaki Athena Strand, Teksas'taki evinin önünde oyun oynarken bir kargocu olan Tanner Horner tarafından kaçırılmıştı. Horner, polise verdiği ilk ifadesinde, kargo aracıyla küçük kıza yanlışlıkla çarptığını, ardından panikleyerek onu araca bindirdiğini ve durumu gizlemek için öldürdüğünü iddia etmişti. Ancak mahkeme sürecinde ortaya çıkan deliller, olayın planlı bir kaçırma ve istismar girişimi olduğunu kanıtladı.