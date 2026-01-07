Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Yayımlanan karar ile birlikte, Düzce Valisi Selçuk Arslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne getirildi. Ayrıca Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan Valiliği'ne, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar Iğdır Valiliği'ne, Niğde Valisi Cahit Çelik Bingöl Valiliği'ne, Ağrı Valisi Mustafa Koç Giresun Valiliği'ne, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Karaman Valiliği'ne, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta Yalova Valiliği'ne, Kilis Valisi Tamer Şahin Trabzon Valiliği'ne, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas Düzce Valiliği'ne, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye Valiliği'ne, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Eskişehir Valiliği'ne, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Denizli Valiliği'ne, Karabük Valisi Mustafa Yavuz Adana Valiliği'ne, Çankaya Kaymakamı Murat Duru Aksaray Valiliği'ne ve Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı Kilis Valiliği'ne atandı. Vali-Mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale Valiliği'ne ve Oktay Çağatay Karabük Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe Niğde Valiliği'ne, Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş Çankırı Valiliği'ne ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt Ağrı Valiliği'ne atandı.