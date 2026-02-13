Albayrak Grubu, 7 ülkede işlettiği 8 stratejik limanı tek çatı altında topladı.

Bu limanlar ALPORT markası altında birleştirildi. Karadeniz’den Hazar’a, Hint Okyanusu’ndan Atlas Okyanusu’na kadar bu ağ şekillenecek.

7 ÜLKEDE 8 LİMAN İLE HİZMET VERİYOR

ALPORT, bugün itibarıyla Türkiye, Azerbaycan, Somali, Gine, Gambiya, Kongo Cumhuriyeti ve Ekvator Ginesi olmak üzere 7 ülkede 8 liman ile hizmet veriyor.

ALPORT, limanlardaki modernizasyon çalışmalarını altyapı ve üstyapı yatırımları, master planlama, dijital terminal işletim sistemleri ve entegre lojistik çözüm sağlıyor.

ALPORT sadece liman işletmiyor, ticaret rotalarını belirliyor. Bu birleşimin ise rekabeti artıracağı ön görülüyor.