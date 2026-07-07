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YENİÇAĞ – 7 Temmuz 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

ABD BAŞKANI TRUMP, ANKARA’ÐA

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara... ABD Başkanı Trump'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TRUMP'A SERT SÖZLER: TESLİMİYETİ REDDEDİYORUM

Özgür Özel, bu haftaki grup toplantısını NATO karantinasındaki Ankara’da değil, Eskişehir'de düzenledi. Trump'ın uçağının Türkiye'ye indiği sıralarda sert açıklamalarda bulunan Özel, "Trump'a teslimiyeti reddediyorum" dedi.

NATO ZİRVESİNDE NELER OLUYOR? GAZETECİLER DIŞARIDA, TARTIŞMALAR İÇERİDE

NATO liderler zirvesi kapsamında özellikle muhalif başta olmak üzere basından birçok temsilcinin akreditasyon alamaması oldukça eleştirilmişti. Basına sansür olarak değerlendirilen bu tutum, oldukça tepki çekmişti. Zirvede basın mensuplarına dağıtılan çanta da tepkilerin odağı oldu.

MAVİ MARMARA AKTİVİSTLERİ DE GÖZALTINDA: AK PARTİ'NİN İSRAİL SAMİMİYETİ

Mavi Marmara ve Filistin aktivistleri Fevziye Şenoğlu ile Sabiha Baturay, yürütülen bir soruşturma kapsamında evlerine düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

TÜRK ORDUSU'NUN BAŞINDAKİ YAŞAR GÜLER TÜRKÇE DEĞİL İNGİLİZCE SUNUM YAPTI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve SETA Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programında konuştu. Güler'in konuşmasını Türkçe yerine İngilizce yapması dikkat çekti.

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR? TRUMP: YAPTIRIMLARI KALDIRDIK

2020'den bu yana Türkiye’ye ABD tarafından uygulanan CAATSA yaptırımlarına dair Trump, “CAATSA yaptırımları kalkacak. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz” dedi.

YAZAR YENİÇAĞ

ARSLAN BULUT YAZDI: NATO’NUN ASKER PAPAZLARI VE ORTA DOĞU NATO’SU

“Soğuk Savaş boyunca Türkiye NATO’nun güney kanadını koruyan kanat ülkesiydi. Bugün ise güneyinden kuşatılan, kuzeyinde Rusya, doğusunda İran ile cepheleşmeye zorlanan bir Türkiye vardır. 7-8 Temmuz 2026’da Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi, NATO açısından sıradan, Türkiye açısından ise tarihî öneme sahip bir zirvedir. Çünkü NATO değişmemiştir, değişen dünyanın güç dengeleri, Türkiye’nin jeopolitiği ve millî güç unsurlarıdır.

DÜNYA YENİÇAĞ

DÜNYANIN GÖZÜ ANKARA'DA: NATO LİDERLER ZİRVESİ BAŞLADI

NATO liderler zirvesi, bugün Ankara'da başladı. Zirve öncesi binlerce kişi gözaltına alındı, sokaklar makyajlandı…

RUSYA'DAN ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİNE TEPKİ: ÇATIŞMACI BİR DİL...

Ankara'da düzenlenen NATO 36. Liderler Zirvesi sürerken Rusya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Rusya karşıtı açıklamalarını "çatışmacı bir dil" olarak değerlendirdi.

ŞAM'DA MACRON'UN KALDIĞI OTELİN YAKINLARINDA PATLAMA

Suriye'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınlarında patlama meydana geldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ BÜYÜYOR: İRAN'DAN ALMANYA'YA SERT MESAJ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un Hürmüz Boğazı’nı mayınlardan temizlemeye yönelik herhangi bir uluslararası operasyonun maliyetini İran’ın karşılaması gerektiği yönündeki açıklamasına Tahran yönetiminden tepki gecikmedi.

EKONOMİ YENİÇAĞ

DEV BANKA TÜRKİYE’DEN ÇEKİLİYOR MU? RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Banka devi HSBC, finans kulislerinde uzun süredir konuşulan "Türkiye'den çıkış veya varlık satışı" iddialarına yönelik ilk resmi kurumsal yanıt verdi.

İFLASTAN DÜNYANIN ZİRVESİNE ÇIKAN TÜRK: MİRAS KALAN EVİ SATTI, ŞİMDİ 4 FABRİKASI VAR

İzmir'de annesinden miras kalan evi satarak 100 metrekarelik bir hırdavatçı dükkanıyla ticarete atılan Ercan Tokatlıoğlu, bugün 4 fabrikalı dev bir kampüsle dünyanın 90 ülkesine zımpara ihraç ediyor.

TİCARET BAKANLIĞI DÜĞMEYE BASTI: KURALLARI DELEN FİRMALARA CEZA YAĞDI

Ticaret Bakanlığı, 2026’nın ilk 6 ayında dış ticaret mevzuatına aykırı işlem yaptığı tespit edilen firmalara yönelik denetimlerde toplam 8,3 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenledi.

İSTANBUL'DA BALIKTA TAHT DEĞİŞTİ: HAMSİ İLK KEZ LEVREĞE YENİLDİ

Haziran ayında İstanbul'da balık tüketiminde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Uzun yıllardır en fazla tercih edilen balıklar arasında yer alan hamsi, yerini levreğe bıraktı. Böylece levrek, hem aylık hem de yıllık bazda en çok tüketilen deniz ürünü oldu.

SPOR YENİÇAĞ

DÜNYA KUPASI’NDAN ELENEN 4 TAKIMIN ORTAK NOKTASI GÜNDEM OLDU: TÜRKİYE DE LİSTEDE

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yaşanan vedaların ardından sosyal medyada yapılan dikkat çekici bir yorum gündem oldu. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı takımların ortak noktası futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? İŞTE MİLLİ TAKIMIN MAÇ TAKVİMİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Japonya ayağındaki ilk karşılaşmasında yarın Polonya ile kozlarını paylaşacak.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

👀 NATO Zirvesi Ankara’yı sessizliğe bürüdü

NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da alınan yoğun güvenlik önlemleri, kentte günlük yaşamı önemli ölçüde etkiledi. Birçok cadde trafiğe kapatılırken, resmi heyetlerin geçiş güzergâhlarında geniş güvenlik koridorları oluşturuldu. Kent merkezindeki sakinlik ve boş kalan caddeler sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.

📸 Necla Özmen ile Trump’ı buluşturan yapay zekâ görselleri gündem oldu

Donald Trump’ın babası olduğunu iddia eden Necla Özmen, bu kez yapay zekâyla hazırlanan görsellerle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan içerikte Özmen’in Trump ile Ankara’da bir araya geldiği kurgulanırken, gerçek olmayan görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Görseller, yapay zekâ teknolojisinin geldiği noktayı gösteren örneklerden biri olarak tartışma yarattı.