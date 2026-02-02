Maltepe’de 31 Ocak sabahı saat 04.50 sıralarında D-100 Karayolu Ankara yönünde meydana gelen trafik kazasında, çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu (37) yaşamını yitirdi.

Kazaya, Cihan B. (40) yönetimindeki lüks otomobilin, seyir halindeki bekçi Mustafa Karamehmetoğlu’nun aracına çarpması neden oldu. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Karamehmetoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazadan sonra Cihan B. taksiye binerek olay yerinden uzaklaşırken, aracında bulunan üç kişi bekledi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Karamehmetoğlu’nun vefat ettiğini tespit etti.

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan üç kişi, kaza öncesi Cihan B. ile bir restoranda alkol aldıklarını beyan etti.

Yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede yakalanan Cihan B.’nin yedi ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliye uygulanan idrar testinde alkol tespit edildi.Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa Karamehmetoğlu’nun cenazesi Sarıyer Zekeriyaköy’de kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile çok sayıda mesai arkadaşı katıldı.