Yeniçağ Gazetesi
07 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat 7 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

7 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

7 Ocak 2026 Salı günü televizyon ekranlarında izleyicileri hangi diziler, filmler ve programlar bekliyor? İşte, TV yayın akışı...

Haberi Paylaş
7 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? - Resim: 1

Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, her gün olduğu gibi bugün de “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. 7 Ocak 2026 TV yayın akışı, ulusal kanallarda ekrana gelecek diziler, filmler, yarışmalar ve gündüz kuşağı programlarıyla dikkat çekiyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in 7 Ocak Çarşamba gününe ait güncel yayın akışı…

1 8
7 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? - Resim: 2

ATV

06:20 Aldatmak

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Orhan - Özel Bölüm

00:20 Sinema

2 8
7 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? - Resim: 3

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Eşref Rüya

23:15 Yerli Sinema

3 8
7 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? - Resim: 4

NOW TV

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Emanet

22:30 Aşk Yolunda

00:45 Emanet

4 8
7 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? - Resim: 5

SHOW TV

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İle Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Sonu Ana Haber

20:00 Düğün Dernek

22:15 Kapımdaki Casus

5 8
7 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? - Resim: 6

STAR

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Sahipsizler

23.30 Düğüm Salonu

6 8
7 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? - Resim: 7

TRT 1

05.48 İstiklal Marşı

05.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.40 Kalk Gidelim

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya | Yabancı Sinema

22.00 Arıcı: Ölüm Kovanı | Yabancı Sinema

7 8
7 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? - Resim: 8

TV8

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro