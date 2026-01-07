Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, her gün olduğu gibi bugün de “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. 7 Ocak 2026 TV yayın akışı, ulusal kanallarda ekrana gelecek diziler, filmler, yarışmalar ve gündüz kuşağı programlarıyla dikkat çekiyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in 7 Ocak Çarşamba gününe ait güncel yayın akışı…
7 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
ATV
06:20 Aldatmak
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan - Özel Bölüm
00:20 Sinema
KANAL D
07.00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Eşref Rüya
23:15 Yerli Sinema
NOW TV
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Emanet
22:30 Aşk Yolunda
00:45 Emanet
SHOW TV
07.00 Bahar
09.30 Kuzey Yıldızı İle Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Sonu Ana Haber
20:00 Düğün Dernek
22:15 Kapımdaki Casus
STAR
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Sahipsizler
23.30 Düğüm Salonu
TRT 1
05.48 İstiklal Marşı
05.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.40 Kalk Gidelim
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya | Yabancı Sinema
22.00 Arıcı: Ölüm Kovanı | Yabancı Sinema
TV8
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Sence?
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026