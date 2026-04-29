6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yıkılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği Bilginler Apartmanı’na ilişkin yargılama süreci tamamlandı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz yargılanan tek sanık teknik sorumlu Mustafa Vahit Soyman hakkında beraat kararı verildi.

MÜTEAHHİT VEFAT ETTİĞİ İÇİN DAVA AÇILAMAMIŞTI

Binanın müteahhidinin deprem öncesinde vefat etmiş olması nedeniyle hakkında kamu davası açılamayan soruşturmada, gözler fenni mesul Mustafa Vahit Soyman’a çevrilmişti. Savcılık, Soyman’ın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

İSTİFA DETAYI BERAAT GETİRDİ

Mahkeme heyeti incelemeler sonucunda sanığın binanın inşası sırasında yalnızca ilk iki katın yapımından sorumlu olduğu, sonraki süreçte projeye aykırı uygulamalar yapılması nedeniyle teknik sorumluluk görevinden istifa ettiği anlaşıldı.

BELEDİYE GÖREVLİLERİNE SUÇ DUYURUSU

Mahkeme, davanın tek sanığı hakkında beraat kararı verirken, binadaki kaçak veya hatalı işlemlere göz yumulmuş olma ihtimaline karşı önemli bir adım attı. Heyet, Bilginler Apartmanı’nın yapım ve denetim sürecinde görev alan dönemin belediye görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.