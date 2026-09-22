Kaynak: İHA

Erdemli Belediyesi, kıyı bölgesinde dijital modernizasyon adımını uygulamaya koydu. Topraksu sahasından çıkıp Çamlık bölgesine varan yaklaşık 7 kilometrelik sahil parkuru, halkın kullanımına açılan ücretsiz ve üstün süratli bağlantı şebekesiyle kapsama alanına alındı. Geleneksel kablosuz ağ noktalarından ayrımlı kurgulanan Erdemli Sahil Wi-Fi Çalışması, bireylerin durağan bir konumda çakılı kalma gereksinimini gideriyor. Kordon boyunca gezinen, spora çıkan ya da pedal çeviren yurttaşlar, hat üzerindeki muhtelif aktarım istasyonları arasında ilerlerken kopma sorunuyla karşılaşmıyor. Gelişmiş veri iletim altyapısı vesilesiyle tüm kordon boyunca kesintiye uğramayan bir ağ olanağı sunuluyor.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER, FİBER VE Wİ-Fİ 7 ENTEGRASYONU

Çalışmanın teknik altyapısı, yüksek kapasiteli fiber ağ ve noktadan noktaya (Point-to-Point) radyo dalgası sistemiyle takviye edildi. Telsiz erişim kanadında ise küresel ölçekteki en güncel normlardan Wi-Fi 7 teknolojisinden faydalanıldı. Bu olanakla sahil yoğunlaştığı anlarda bile yüksek veri transferi, azami hız ve kararlı çalışma elde ediliyor.

YARININ DİJİTAL ŞEHRİ ERDEMLİ

Mimarisi esnek ve büyümeye uygun bir formatta inşa edilen ağ, ilerleyen safhalarda kentin başka sahalarına da dâhil edilebilecek. Yerli ahali ve turistlerin kıyıda geçirdiği süreyi çok daha nitelikli ve konforlu kılan bu hamle, Erdemli’nin teknolojik şehir hedefinde kritik bir aşama olarak sivriliyor.