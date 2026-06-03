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Ankara'da 25 Mart tarihinde meydana gelen ve kamuoyunda büyük şüphe uyandıran 30 yaşındaki T.B.'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın seyrini değiştirebilecek kan donduran yeni deliller ortaya çıktı. Genç kadının, 7. kattaki dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen adli soruşturma dosyasına, olayın hemen öncesini saniye saniye gösteren kritik güvenlik kamerası kayıtları girdi.

BALKONDA ARBEDE ÇIKTI, 1,5 DAKİKA BOYUNCA BOŞLUKTA ASILI KALDI

Savcılık dosyasına giren son görüntüler, kamuoyunda infial yaratan olayın üzerindeki sır perdesini aralayacak nitelikte. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlara göre, T.B.'nin düşmesinden dakikalar önce, 46 yaşındaki nişanlısı F.Ö. ile arasında balkonda bir arbede yaşandığı net bir şekilde görülüyor.

KORKULUKLARDA DEHŞET ANLARI

Yaşanan arbedenin sonrasında genç kadının balkon korkuluklarından aşağı doğru sarktığı kameralara yansıyor. T.B.'nin yaklaşık 1,5 dakika boyunca balkon korkuluklarında, boşlukta asılı kaldığı saniye saniye kaydedildi.

Genç kadının asılı kaldığı sürenin ardından metrelerce yüksekten beton zemine düştüğü anlar kayıtlarda net bir şekilde görüldü.

Ayrıca adli makamlara sunulan deliller arasında, çiftin olayın yaşandığı gün apartmana birlikte girdiklerini gösteren giriş kamerası kayıtları da bulunuyor.

OLAY ANINDA EVDE OLAN NİŞANLISI TUTUKLANDI

Olayın hemen ardından apartmanın zemininde cansız bedeni bulunan T.B., kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Hayatını kaybeden genç kadının cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Gözaltına alınan 46 yaşındaki nişanlısı F.Ö. cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma adli makamlarca sürdürülüyor.

Öte yandan vatandaşlar kadına şiddet ve kadın cinayeti olaylarında şüpheli ve faillere gerekli cezalar verilmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyor.