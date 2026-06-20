7 işçiye mezar olan geçit için flaş gelişme: TCDD kazadan 3 ay öncesinden uyarmış

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de söz konusu bölgede daha önce de kazaların yaşandığını söyledi. Yüceer, "Biliyorsunuz daha önce de yaşadık, kazalar oldu, ölümlü kazalarımız da oldu. Oradaki yoğunluk biraz fazla, dolayısıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün oranın kapatılmasıyla ilgili valiliğe bir başvurusu vardı. Vali beyin de tabii ki haklı gerekçeler doğrultusunda böyle bir kararı oldu. Ondan önce tabii biz alternatif yolların rehabilitasyonu noktasında geçtiğimiz sene bir çalışma yapmıştık ama yeterli görmüyoruz. O yüzden de şu anda hızla çalışma yapıyoruz. Dolayısıyla orayla ilgili kavşak projemiz bizim var. Yolun bir kısmı Karayolları'nda, bağlantı kısmı bizde. Dolayısıyla oranın rehabilitasyonu noktasındaki projemizi de gönderdik, Karayolları'nda. Bununla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.