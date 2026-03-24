Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik’e ait atölyede çıkan yangında 7 kişi can verdi. 8 Kasım 2025'te yaşanan ve 3'ü çocuk 7 kişinin can verdiği parfüm dolum imalathanesi faciasıyla ilgili davanın ilk duruşması, Kandıra Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu'nda yapılacak. Aileler, duruşma öncesinde açıklama yapacak.

'OLASI KASTLA ÖLDÜRME ŞUÇUNDAN YARGILANACAKLAR'

İddianamede bazı sanıklar hakkında “olası kastla öldürme” suçundan 7’şer kez müebbet hapis cezası istenirken, ayrıca “olası kastla mala zarar verme” suçundan da hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar için ise “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” ile “suçluyu kayırma” suçlamaları yöneltiliyor.

İHMALLER ZİNCİRİ

Dosyada yer alan bilirkişi ve inceleme raporlarında, yangının etil alkol aktarımı sırasında oluşan statik elektrik kaynaklı başladığı değerlendirmesi yer aldı. Raporda ayrıca iş yerinde patlamaya dayanıklı ekipman bulunmadığı, havalandırma ve yangın önleme sistemlerinin yetersiz olduğu, elektrik tesisatının uygunsuz olduğu ve yangın güvenliği açısından ciddi eksiklikler bulunduğu tespit edildi.

İş güvenliği uzmanı görevlendirilmiş görünmesine rağmen sahada herhangi bir denetim, risk analizi ya da eğitim yapılmadığı da iddianamede dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

İŞÇİLERİ SİGÖRTASIZ ÇALIŞTIRMIŞ

SGK kayıtlarına göre, olay sırasında iş yerinde bulunan çalışanlardan yalnızca birinin sigortalı olduğu, diğer çalışanların kayıt dışı olduğu belirlendi. Bu durumun işverenin yasal yükümlülüklerini ihlal ettiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

