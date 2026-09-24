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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlar Kırklareli merkezli olmak üzere İstanbul, Zonguldak, Niğde, Eskişehir, Rize ve Trabzon'da gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

HESAPLARDA 2 MİLYAR 155 MİLYON TL'LİK HAREKETLİLİK

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettiği belirtildi.

Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise toplam 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında operasyonlarda görev alan Jandarma ekipleri, Daire Başkanlıkları, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenlere teşekkür edildi.