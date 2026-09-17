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Kaynak: AA / DHA / İHA

Türkiye’de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 7,6 milyonu aştı. TÜİK verilerine göre ağustos ayı itibarıyla 7 ilde motosiklet sayısı otomobilleri geride bıraktı.

TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre, ağustos itibarıyla Türkiye’de 18 milyon 37 bin 907 otomobil trafiğe kayıtlı bulunuyor. Motosiklet sayısı ise 7 milyon 608 bin 433 olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA MOTOSİKLET İSTANBUL’DA

İller bazında trafiğe kayıtlı motosiklet sayısında ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’da 971 bin 480 motosiklet bulunuyor. İstanbul’u 563 bin 170 motosikletle Antalya, 549 bin 833 motosikletle İzmir takip etti.

Motosiklet sayısının en düşük olduğu il ise Ardahan oldu. Kentte 1455 motosiklet bulunurken, Ardahan’ı 2 bin 113 ile Tunceli, 2 bin 348 ile Hakkari ve 2 bin 602 ile Bingöl izledi.

7 İLDE MOTOSİKLETLER OTOMOBİLLERİ GEÇTİ

TÜİK verileri, motosiklet sayısının otomobil sayısından fazla olduğu 7 ili de ortaya koydu. Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Iğdır, Şırnak ve Şanlıurfa’da trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı otomobillerin üzerine çıktı.

Kilis’te 14 bin 507 otomobile karşılık 42 bin 81 motosiklet bulunuyor.

Aydın’da 248 bin 830 otomobile karşılık 266 bin 141 motosiklet, Manisa’da ise 285 bin 696 otomobile karşılık 351 bin 713 motosiklet trafiğe kayıtlı durumda.

Muğla’da 294 bin 321 otomobile karşılık 325 bin 559 motosiklet bulunuyor.

Iğdır’da 8 bin 569 otomobile karşılık 14 bin 694 motosiklet kayıtlarda yer alırken, Şırnak’ta 9 bin 530 otomobile karşılık 9 bin 665 motosiklet bulunuyor.

Şanlıurfa’da ise 120 bin 768 otomobile karşılık 127 bin 205 motosiklet trafiğe kayıtlı.

EN BÜYÜK FARK MANİSA’DA

Motosiklet sayısının otomobil sayısını geçtiği iller arasında en büyük fark Manisa’da görüldü. Kentte 351 bin 713 motosiklete karşılık 285 bin 696 otomobil bulunuyor. Böylece iki araç türü arasındaki fark 66 bin 17 olarak hesaplandı.