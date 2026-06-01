7 Haziran'da ara seçim yapılacak

7 Haziran'da ara seçim yapılacak

Belde statüsü kazanan 6 bölgede 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak. Seçimlere 27 siyasi parti katılacak

Aykut Metehan
Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak.

Buna göre 7 Haziran'da, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçimler yapılacak.

27 siyasi parti, seçimlere katılacağını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmişti.

Partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri şöyle:

"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AKP, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."

