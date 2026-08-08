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Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Antalyaspor, Corendon Airlines Park’ta Keçiörengücü’nü konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-3 kazandı.

İLK YARIDA TEK GOL

Antalyaspor, 41. dakikada Ramzi Safuri'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

ANTALYASPOR SOYUNMA ODASINDAN GOLLE DÖNDÜ

İkinci yarının hemen başında Nikola Storm farkı ikiye çıkardı. Keçiörengücü, 51. dakikada Okwuchukwu Ezeh ile skoru 2-1’e getirdi.

MEVLÜT ŞİMŞEK’TEN İKİ GOL

Antalyaspor’da oyuna sonradan dahil olan Mevlüt Şimşek, 68 ve 80. dakikalarda attığı gollerle skoru 4-1’e taşıdı.

KEÇİÖRENGÜCÜ MÜCADELEYİ BIRAKMADI

Mücadeleyi bırakmayan konuk ekip 82'de Mame Biram Diouf ile golü buldu. Uzatma bölümünde ise İbrahim Akdağ penaltıdan ağları havalandırmasıyla başkent temsilcisi puan için umutlandı.

Ancak kalan sürede başka gol olmayınca Antalyaspor 4-3’lük galibiyetle yeni sezona 3 puanla başladı.