7 futbolcu ilk kez milli davet alabilir: Montella'dan haber bekliyorlar

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hazırlanırken Vincenzo Montella’nın aday kadrosu da merak konusu oldu. 7 futbolcu ise ilk kez davet alabilir. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
24 yıl sonra Dünya Kupası arenasına geri dönen Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu karşılaşmalar, Türkiye’nin turnuvadaki gidişatını belirleyecek önemli sınavlar olarak dikkat çekerken, millilerin sahadaki performansı da yakından izlenecek.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı belli oldu. Türkiye, D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası fikstürü:

14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (TSİ 07.00)

20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (TSİ 06.00)

26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (TSİ 05.00)

7 FUTBOLCU İLK KEZ DAVET BEKLİYOR

Milli Takım'ın kadrosu, Türk futbolseverler için büyük merak konusu oldu. Öte yandan 7 futbolcu Montella'dan ilk kez davet bekliyor.

BERKAY YILMAZ

21 yaşındaki sol bek, Nürnberg formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Türkiye’de alt yaş kategorilerinde de forma giyen Berkay, Alman ekibiyle çıktığı 33 maçta 1 gol ve 7 asistlik katkı sağladı ve takımın öne çıkan isimlerinden oldu.

ARDA OKAN KURTULAN

Göztepe’nin sezon başında Adana Demirspor’dan transfer ettiği Arda Okan, takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncu, savunmanın ve orta sahanın sağında görev yapabiliyor ve gösterdiği performansla dev takımların da radarına girdi.

ADİL DEMİRBAĞ

Konyaspor formasıyla gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağlayan Adil Demirbağ, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ı Türkiye Kupası’nda eledikten sonra Montella’ya mesaj göndermişti. 28 yaşındaki stoper, performansıyla dikkatleri çekti ve transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden olacak gibi görünüyor.

TAHA ALTIKARDEŞ

Göztepe’nin genç savunmacısı Taha Altıkardeş, 22 yaşında gösterdiği performansla dikkat çekti. Alt yaş kategorilerinde de forma giyen stoper, ilk A Milli Takım davetini alabilir.

LEVENT MERCAN

Fenerbahçe’nin 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Levent Mercan, bu sezon gösterdiği performans ve yaptığı asistlerle dikkat çekti.

DENİZ ERTAŞ

Konyaspor’un genç kalecisi Deniz Ertaş, gösterdiği performansla hem Süper Lig kulüplerinin hem de Avrupa takımlarının dikkatini çekti. Türkiye Milli Futbol Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen genç eldiven, performansıyla dikkat çekti.

EMİRHAN İLKHAN

Bu sezon Serie A ekibi Torino'nun öne çıkan isimlerinden biri olan 21 yaşındaki Emirhan, Türkiye Milli Futbol Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Genç orta saha oyuncusu İtalya'da da dikkatleri çekti.

