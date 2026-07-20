Cox Automotive tarafından paylaşılan verilere göre, elektrikli araç teslimatları 2025 yılının son çeyreğinde %46 oranında geriledi. Bu düşüş eğilimi 2026 yılının ilk çeyreğinde de %27'lik bir azalma ile devam etti. Ekonomik yavaşlama, gümrük vergileri ve azalan talep karşısında otomotiv şirketleri, ABD pazarındaki ürün gamlarını revize etme kararı aldı.
7 elektrikli otomobil modeli için üretim durduruldu
Talep düşüşü ve maliyet artışları nedeniyle birçok marka, bazı elektrikli modellerin üretimini durdurma ya da erteleme kararı aldı.Kaynak: Diğer
ABD’de talep düştü, kararlar peş peşe geldi
ABD’de elektrikli araçlara sağlanan 7.500 dolarlık vergi indiriminin sona ermesi ve değişen pazar koşulları, üreticileri yeni kararlar almaya itti. Talepteki düşüş ve artan maliyetler, birçok modelin üretimden kaldırılmasına ya da ertelenmesine neden oldu.
1. Tesla Model S
Uzun yıllardır markanın amiral gemisi olan Model S, satışlardaki düşüş nedeniyle üretimden kaldırılıyor.
2. Tesla Model X
Lüks SUV segmentinde yer alan Model X’in üretimi de 2026’nın ikinci çeyreğinde sona eriyor.
3. Hyundai Ioniq 6 (Standart)
ABD pazarında düşük satış rakamları nedeniyle standart versiyon listelerden çıkarılıyor.
4. Hyundai Kona Elektrik
İthal edilen modelin satışları durduruldu. Araç sadece mevcut stoklarla sınırlı kalacak.
5. Kia Niro EV
Yavaşlayan talep ve ek maliyetler nedeniyle modelin elektrikli ve plug-in hibrit versiyonları pazardan çekiliyor.
6. Volvo EX30
Uygun fiyatlı elektrikli SUV planı, gümrük tarifeleri ve maliyetler nedeniyle iptal edildi.
7. Acura RSX EV
Henüz üretim aşamasına geçmeden iptal edilen model, markanın elektrikli planlarında geri adım attığını gösterdi.