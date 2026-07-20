7 elektrikli otomobil modeli için üretim durduruldu

Cox Automotive tarafından paylaşılan verilere göre, elektrikli araç teslimatları 2025 yılının son çeyreğinde %46 oranında geriledi. Bu düşüş eğilimi 2026 yılının ilk çeyreğinde de %27'lik bir azalma ile devam etti. Ekonomik yavaşlama, gümrük vergileri ve azalan talep karşısında otomotiv şirketleri, ABD pazarındaki ürün gamlarını revize etme kararı aldı.