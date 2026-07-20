Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv 7 elektrikli otomobil modeli için üretim durduruldu

7 elektrikli otomobil modeli için üretim durduruldu

Talep düşüşü ve maliyet artışları nedeniyle birçok marka, bazı elektrikli modellerin üretimini durdurma ya da erteleme kararı aldı.

Kaynak: Diğer
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7 elektrikli otomobil modeli için üretim durduruldu - Resim: 1

Cox Automotive tarafından paylaşılan verilere göre, elektrikli araç teslimatları 2025 yılının son çeyreğinde %46 oranında geriledi. Bu düşüş eğilimi 2026 yılının ilk çeyreğinde de %27'lik bir azalma ile devam etti. Ekonomik yavaşlama, gümrük vergileri ve azalan talep karşısında otomotiv şirketleri, ABD pazarındaki ürün gamlarını revize etme kararı aldı.

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7 elektrikli otomobil modeli için üretim durduruldu - Resim: 2

ABD’de talep düştü, kararlar peş peşe geldi

ABD’de elektrikli araçlara sağlanan 7.500 dolarlık vergi indiriminin sona ermesi ve değişen pazar koşulları, üreticileri yeni kararlar almaya itti. Talepteki düşüş ve artan maliyetler, birçok modelin üretimden kaldırılmasına ya da ertelenmesine neden oldu.

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7 elektrikli otomobil modeli için üretim durduruldu - Resim: 3

1. Tesla Model S

Uzun yıllardır markanın amiral gemisi olan Model S, satışlardaki düşüş nedeniyle üretimden kaldırılıyor.

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7 elektrikli otomobil modeli için üretim durduruldu - Resim: 4

2. Tesla Model X

Lüks SUV segmentinde yer alan Model X’in üretimi de 2026’nın ikinci çeyreğinde sona eriyor.

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7 elektrikli otomobil modeli için üretim durduruldu - Resim: 5

3. Hyundai Ioniq 6 (Standart)

ABD pazarında düşük satış rakamları nedeniyle standart versiyon listelerden çıkarılıyor.

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7 elektrikli otomobil modeli için üretim durduruldu - Resim: 6

4. Hyundai Kona Elektrik

İthal edilen modelin satışları durduruldu. Araç sadece mevcut stoklarla sınırlı kalacak.

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7 elektrikli otomobil modeli için üretim durduruldu - Resim: 7

5. Kia Niro EV

Yavaşlayan talep ve ek maliyetler nedeniyle modelin elektrikli ve plug-in hibrit versiyonları pazardan çekiliyor.

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7 elektrikli otomobil modeli için üretim durduruldu - Resim: 8

6. Volvo EX30

Uygun fiyatlı elektrikli SUV planı, gümrük tarifeleri ve maliyetler nedeniyle iptal edildi.

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7 elektrikli otomobil modeli için üretim durduruldu - Resim: 9

7. Acura RSX EV

Henüz üretim aşamasına geçmeden iptal edilen model, markanın elektrikli planlarında geri adım attığını gösterdi.

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