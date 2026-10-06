YENİÇAĞ – 7 Ekim Salı gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM

BAŞAKŞEHİR'DEKİ BIÇAKLI SALDIRIDA 1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başakşehir’deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda sabah saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan 8 kız öğrenciden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başakşehir'deki bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybettiBaşakşehir'deki bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybettiGündem

BEŞTEPE'DEN YUSUF TEKİN'E UYARI: ÇÖZÜM ÜRETMEK ZORUNLULUKTUR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan okullarda yaşanan saldırı ve şiddet olaylarına ilişkin Yusuf Tekin'e net bir uyarı geldi. Saral, Yusuf Tekin için, "Sonuç odaklı çalışmalar yürütmesi artık bir zorunluluktur" dedi.

Beştepe'den Yusuf Tekin'e uyarı: Çözüm üretmek zorunlulukturBeştepe'den Yusuf Tekin'e uyarı: Çözüm üretmek zorunlulukturGündem

ÖZGÜR ÖZEL'DEN OKUL SALDIRILARINA TEPKİ: YERİNE GETİRİLMEYEN BİR DEVLET SORUMLULUĞU VAR

Başakşehir'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetmiş, 7 öğrenci yaralanmıştı. YENİ Parti lideri Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada benzer acıları defalarca yaşamamıza rağmen gerekli önlemleri almayanlar, bu tablonun siyasi sorumlusudur" dedi.

Özgür Özel'den okul saldırılarına tepki: Yerine getirilmeyen bir devlet sorumluluğu varÖzgür Özel'den okul saldırılarına tepki: Yerine getirilmeyen bir devlet sorumluluğu varGündem

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER TUTUKLANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandıMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandıGündem

AK PARTİLİ BEKİR BOZDAĞ İSTİFA ETTİ

AK Partili Bekir Bozdağ, 2023 seçimlerinin ardından seçildiği TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.

AK Partili Bekir Bozdağ istifa ettiAK Partili Bekir Bozdağ istifa ettiGündem

YENİ PARTİ’DEN AYM’YE İSİM SAVUNMASI: “YENİ” MESAJI

YENİ Parti, Yenilik Partisi’nin başvurusu üzerine AYM’de yürütülen isim benzerliği sürecinde savunmasını sundu. Parti kurmayları, olası iltibas kararında “yeni” ifadesini koruyacaklarını belirtirken, 14-15 Kasım’da yapılması planlanan kurultay ve 1 milyon üye hedefi için hazırlıklarını da sürdürüyor

YENİ Parti’den AYM’ye isim savunması: “Yeni” mesajıYENİ Parti’den AYM’ye isim savunması: “Yeni” mesajıGündem

BAYRAKLI BELEDİYESİ'NE OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi’ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da arasında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.

Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı kararıBayraklı Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı kararıGündem

TFF'DE OLAĞANÜSTÜ SEÇİM KARARI: YÖNETİM TOPLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle cuma günü bir araya gelecek. Kritik toplantıda federasyonun seçim sürecine ilişkin gündem maddelerinin ele alınması bekleniyor.

TFF'de olağanüstü seçim kararı: Yönetim toplanacakTFF'de olağanüstü seçim kararı: Yönetim toplanacakSpor
EKONOMİ

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU EYLÜLDE ARTTI

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,45 puan artarak 105,45'e yükseldi.

Reel efektif döviz kuru eylülde arttıReel efektif döviz kuru eylülde arttıEkonomi

EMEKLİ VATANDAŞIN İSYANI: HER GÜN ÇAY-SİMİT YİYEREK YAŞIYORUM

Konya'da mikrofon uzatılan bir emekli vatandaş, geçim sıkıntısını çarpıcı sözlerle anlattı. "Normal bir kahvaltı yapamıyorum" diyen emekli, ay sonunu getirebilmek için her gün sadece bir çay ve bir simitle günü geçiştirdiğini söyledi.

Emekli vatandaşın isyanı: Her gün çay-simit yiyerek yaşıyorumEmekli vatandaşın isyanı: Her gün çay-simit yiyerek yaşıyorumGündem

TARLADAN RAFLARA FİYAT UÇURUMUNA HKS KISKAÇI: MİLYONLARCA LİRA CEZA

Ticaret Bakanlığı, tarladaki fiyat düşüşünü etiketlere yansıtmayan fırsatçılara göz açtırmıyor. Hal Kayıt Sistemi verileri ve 81 ilde yapılan sıkı saha denetimleri sonucunda, sebze-meyvede fahiş fiyat uygulayarak tüketiciyi mağdur eden işletmelere toplam 215 milyon TL idari para cezası kesildi.

Tarladan raflara fiyat uçurumuna HKS kıskaçı: Milyonlarca lira cezaTarladan raflara fiyat uçurumuna HKS kıskaçı: Milyonlarca lira cezaEkonomi
DÜNYA

TÜRK MAHALLESİNDE KEMAL ATATÜRK İSMİNİ SİLDİLER

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Ada’nın tarihi geçmişine ve sembollerine yönelik tepki çekecek yeni bir karara imza attı. Liman kenti Baf’ta yer alan tarihi Kıbrıs Türk mahallesi Mutallo’daki Kemal Atatürk Caddesi’nin adı değiştirildi.

Türk mahallesinde Kemal Atatürk ismini sildilerTürk mahallesinde Kemal Atatürk ismini sildilerGündem

DÜNYA BU İDDİAYI KONUŞUYOR: TÜRKİYE'DEN UKRAYNA’YA SAHA DESTEĞİ

Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi Korkut'un Ukrayna'ya gönderildiği ve Rus saldırılarına karşı aktif olarak kullanıldığı iddia edildi.

Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteğiDünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteğiGündem

MİKROFON KAPATILDI, ORTALIK KARIŞTI: KOMŞUNUN MECLİSİNDE YUMRUKLU KAVGA

Ermenistan Meclisi Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekili Edgard Ghazaryan'ın mikrofonunun kapatılmasıyla başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. İktidar ve muhalefetin birbirine girdiği, hakaretlerin koridorlara taştığı olaylar nedeniyle oturuma iki kez ara verildi.

Mikrofon kapatıldı, ortalık karıştı: Komşunun meclisinde yumruklu kavgaMikrofon kapatıldı, ortalık karıştı: Komşunun meclisinde yumruklu kavgaDünya

TRUMP İRAN'A HEDEF GÖSTERDİ: LOS ANGELES'I YOK ETSİNLER

ABD Başkanı Donald Trump, Nebraska'daki mitinginde İran savaşı ve yükselen enerji fiyatlarına ilişkin tepki çeken açıklamalar yaptı. Savaşın maliyetini savunan Trump, "Bir şehri yok edebilirler. Los Angeles'ı, San Diego'yu yok etsinler. Bu çok küçük bir bedel" ifadelerini kullandı.

Trump İran'a hedef gösterdi: Los Angeles'ı yok etsinlerTrump İran'a hedef gösterdi: Los Angeles'ı yok etsinlerDünya
SPOR

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI’NDA DEPREM: RONALDO VE JESUS ARASINDA YENİ KRİZ

Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki Portekiz Milli Takımı krizinde yeni bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını, yıldız futbolcunun Jesus görevde kaldığı sürece milli takıma dönmeyeceğini öne sürdü ve gerilimin büyüdüğünü aktardı.

Portekiz Milli Takımı’nda deprem: Ronaldo ve Jesus arasında yeni krizPortekiz Milli Takımı’nda deprem: Ronaldo ve Jesus arasında yeni krizSpor

OKAN BURUK KARARINI VERDİ: OSİMHEN'İN KADERİ BELLİ OLUYOR

Milli aranın ardından yoğun bir maç trafiğine girmeye hazırlanan Galatasaray’da gözler sakatlığını atlatan Victor Osimhen’e çevrildi.

Okan Buruk kararını verdi: Osimhen'in kaderi belli oluyorOkan Buruk kararını verdi: Osimhen'in kaderi belli oluyorSpor
YAZAR

ARSLAN BULUT: DÜNYANIN EN YÜKSEK METAN GAZI SİLİVRİ VE ŞİLE’DEN YÜKSELİYORSA...

İndependent Türkçe’nin The Guardian gazetesinden naklettiği habere göre “Türkiye’deki bazı çöp depolama alanlarında dünyanın en yüksek metan salımları tespit edildi.”

Haberde, Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) bünyesindeki araştırmacıların Carbon Mapper uydu verilerini kullanarak Türkiye’de en yüksek metan salımına sahip 10 düzenli depolama sahasını incelediği belirtildi ve İstanbul Silivri’deki depolama sahasında saatte ortalama 7,4 ton, Şile’deki tesiste ise saatte yaklaşık 4 ton metan salımı tespit edildiği bildirildi.

Dünyanın en yüksek metan gazı Silivri ve Şile’den yükseliyorsa...Dünyanın en yüksek metan gazı Silivri ve Şile’den yükseliyorsa...Gündem