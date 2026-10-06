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YENİÇAĞ – 7 Ekim Salı gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

BAŞAKŞEHİR'DEKİ BIÇAKLI SALDIRIDA 1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başakşehir’deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda sabah saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan 8 kız öğrenciden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BEŞTEPE'DEN YUSUF TEKİN'E UYARI: ÇÖZÜM ÜRETMEK ZORUNLULUKTUR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan okullarda yaşanan saldırı ve şiddet olaylarına ilişkin Yusuf Tekin'e net bir uyarı geldi. Saral, Yusuf Tekin için, "Sonuç odaklı çalışmalar yürütmesi artık bir zorunluluktur" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN OKUL SALDIRILARINA TEPKİ: YERİNE GETİRİLMEYEN BİR DEVLET SORUMLULUĞU VAR

Başakşehir'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetmiş, 7 öğrenci yaralanmıştı. YENİ Parti lideri Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada benzer acıları defalarca yaşamamıza rağmen gerekli önlemleri almayanlar, bu tablonun siyasi sorumlusudur" dedi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER TUTUKLANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı.

AK PARTİLİ BEKİR BOZDAĞ İSTİFA ETTİ

AK Partili Bekir Bozdağ, 2023 seçimlerinin ardından seçildiği TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.

YENİ PARTİ’DEN AYM’YE İSİM SAVUNMASI: “YENİ” MESAJI

YENİ Parti, Yenilik Partisi’nin başvurusu üzerine AYM’de yürütülen isim benzerliği sürecinde savunmasını sundu. Parti kurmayları, olası iltibas kararında “yeni” ifadesini koruyacaklarını belirtirken, 14-15 Kasım’da yapılması planlanan kurultay ve 1 milyon üye hedefi için hazırlıklarını da sürdürüyor

BAYRAKLI BELEDİYESİ'NE OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi’ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da arasında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.

TFF'DE OLAĞANÜSTÜ SEÇİM KARARI: YÖNETİM TOPLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle cuma günü bir araya gelecek. Kritik toplantıda federasyonun seçim sürecine ilişkin gündem maddelerinin ele alınması bekleniyor.

YENİÇAĞ EKONOMİ

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU EYLÜLDE ARTTI

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,45 puan artarak 105,45'e yükseldi.

EMEKLİ VATANDAŞIN İSYANI: HER GÜN ÇAY-SİMİT YİYEREK YAŞIYORUM

Konya'da mikrofon uzatılan bir emekli vatandaş, geçim sıkıntısını çarpıcı sözlerle anlattı. "Normal bir kahvaltı yapamıyorum" diyen emekli, ay sonunu getirebilmek için her gün sadece bir çay ve bir simitle günü geçiştirdiğini söyledi.

TARLADAN RAFLARA FİYAT UÇURUMUNA HKS KISKAÇI: MİLYONLARCA LİRA CEZA

Ticaret Bakanlığı, tarladaki fiyat düşüşünü etiketlere yansıtmayan fırsatçılara göz açtırmıyor. Hal Kayıt Sistemi verileri ve 81 ilde yapılan sıkı saha denetimleri sonucunda, sebze-meyvede fahiş fiyat uygulayarak tüketiciyi mağdur eden işletmelere toplam 215 milyon TL idari para cezası kesildi.

YENİÇAĞ DÜNYA

TÜRK MAHALLESİNDE KEMAL ATATÜRK İSMİNİ SİLDİLER

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Ada’nın tarihi geçmişine ve sembollerine yönelik tepki çekecek yeni bir karara imza attı. Liman kenti Baf’ta yer alan tarihi Kıbrıs Türk mahallesi Mutallo’daki Kemal Atatürk Caddesi’nin adı değiştirildi.

DÜNYA BU İDDİAYI KONUŞUYOR: TÜRKİYE'DEN UKRAYNA’YA SAHA DESTEĞİ

Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi Korkut'un Ukrayna'ya gönderildiği ve Rus saldırılarına karşı aktif olarak kullanıldığı iddia edildi.

MİKROFON KAPATILDI, ORTALIK KARIŞTI: KOMŞUNUN MECLİSİNDE YUMRUKLU KAVGA

Ermenistan Meclisi Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekili Edgard Ghazaryan'ın mikrofonunun kapatılmasıyla başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. İktidar ve muhalefetin birbirine girdiği, hakaretlerin koridorlara taştığı olaylar nedeniyle oturuma iki kez ara verildi.

TRUMP İRAN'A HEDEF GÖSTERDİ: LOS ANGELES'I YOK ETSİNLER

ABD Başkanı Donald Trump, Nebraska'daki mitinginde İran savaşı ve yükselen enerji fiyatlarına ilişkin tepki çeken açıklamalar yaptı. Savaşın maliyetini savunan Trump, "Bir şehri yok edebilirler. Los Angeles'ı, San Diego'yu yok etsinler. Bu çok küçük bir bedel" ifadelerini kullandı.

YENİÇAĞ SPOR

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI’NDA DEPREM: RONALDO VE JESUS ARASINDA YENİ KRİZ

Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki Portekiz Milli Takımı krizinde yeni bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını, yıldız futbolcunun Jesus görevde kaldığı sürece milli takıma dönmeyeceğini öne sürdü ve gerilimin büyüdüğünü aktardı.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ: OSİMHEN'İN KADERİ BELLİ OLUYOR

Milli aranın ardından yoğun bir maç trafiğine girmeye hazırlanan Galatasaray’da gözler sakatlığını atlatan Victor Osimhen’e çevrildi.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: DÜNYANIN EN YÜKSEK METAN GAZI SİLİVRİ VE ŞİLE’DEN YÜKSELİYORSA...

İndependent Türkçe’nin The Guardian gazetesinden naklettiği habere göre “Türkiye’deki bazı çöp depolama alanlarında dünyanın en yüksek metan salımları tespit edildi.”

Haberde, Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) bünyesindeki araştırmacıların Carbon Mapper uydu verilerini kullanarak Türkiye’de en yüksek metan salımına sahip 10 düzenli depolama sahasını incelediği belirtildi ve İstanbul Silivri’deki depolama sahasında saatte ortalama 7,4 ton, Şile’deki tesiste ise saatte yaklaşık 4 ton metan salımı tespit edildiği bildirildi.