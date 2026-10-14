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Kaynak: AA

Fransa'nın başkenti Paris'te her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Louvre Müzesi'nin geleceği tartışma konusu oldu. Müze Müdürü Christophe Leribault, tarihi yapının giderek kötüleşen fiziki koşullarına dikkat çekerek gerekli yenileme çalışmalarının yapılmaması halinde müzenin kapılarını ziyaretçilere kapatmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Le Figaro gazetesine konuşan Leribault, müzenin güvenliğinden altyapısına kadar pek çok alanda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu anlattı.

MÜZEDE ACİL ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

25 Şubat'ta müzenin yönetimini devralan Leribault, güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda yeni güvenlik kameralarının yerleştirildiğini, koruma tedbirlerinin güçlendirildiğini ve müze çevresindeki korkulukların yenilendiğini aktardı.

Geçen yıl yaşanan soygunun ardından mücevherlerin sergilendiği bölümde de değişikliğe gidildi. Leribault, bazı değerli eserlerin yeni ve güvenli vitrinler hazırlanana kadar başka alanlara taşındığını ifade etti.

Avrupa genelinde müzeleri hedef alan soygunların artması nedeniyle Louvre'daki bazı kıymetli eserlerin de güvenli noktalara kaldırıldığı öğrenildi.

AŞIRI SICAKLAR ZİYARETÇİ SAYISINI ETKİLEDİ

Louvre'un yalnızca güvenlik sorunlarıyla mücadele etmediğini belirten Leribault, iklim koşulları ve siber tehditlerin de müze açısından önemli riskler oluşturduğunu söyledi.

Yaz aylarında etkili olan aşırı sıcakların ziyaretçi sayısını yüzde 8 azalttığını açıklayan Leribault, binanın mevcut koşullarının yoğun ziyaretçi trafiğini karşılamakta zorlandığını vurguladı.

Müzenin yürüyen merdivenleri, aydınlatma sistemleri, tavanları ve iklimlendirme altyapısında onarım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Leribault ayrıca bakım ve yenileme giderleri nedeniyle giriş ücretlerinde makul bir artış yapılabileceğinin sinyalini verdi.

9 MİLYON ZİYARETÇİYİ AĞIRLAMAKTA ZORLANIYOR

Müzenin mevcut durumunu değerlendiren Leribault, yapının hem ciddi ölçüde yıprandığını hem de kapasitesinin üzerinde ziyaretçi ağırladığını dile getirdi.

Özellikle müzenin simgelerinden biri olan cam piramit girişinin yoğunluğu karşılamakta yetersiz kaldığını belirten Leribault, yılda yaklaşık 9 milyon ziyaretçinin bu noktadan geçişinin artık sürdürülebilir olmadığını söyledi.

YENİLEME ÇALIŞMALARI 15 YIL SÜREBİLİR

Leribault, sorunların kalıcı biçimde çözülebilmesi için "Louvre'un Yeni Rönesansı" adı verilen kapsamlı dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

Müzenin altyapısından ziyaretçi alanlarına kadar birçok bölümünü kapsayan yenileme çalışmalarının 15 yıla kadar uzayabileceğini belirtti.

Projenin başlaması için 2027'de yapılacak Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından göreve gelecek hükümetin onayının gerektiğini de hatırlattı.

"KAPILARINI HALKA KAPATMAK ZORUNDA KALACAK"

Gelecek hükümete çağrıda bulunan Leribault, müzenin mevcut koşullarda faaliyet göstermeye devam etmesinin giderek zorlaşacağı uyarısında bulundu.

Leribault, gerekli adımların atılmaması halinde Louvre'un kısa sürede itibar kaybına uğrayabileceğini ve sonunda ziyaretçilere kapatılabileceğini belirterek böyle bir durumun felaket olacağını söyledi.

7 DAKİKALIK SOYGUN DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi, 19 Ekim 2025'te yaşanan büyük soygunla dünya gündemine gelmişti.

Dört kişi tarafından gerçekleştirilen ve yalnızca 7 dakika süren soygunda tarihi değere sahip 8 mücevher çalınmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüpheliler yaklaşık iki hafta içerisinde yakalanmış ancak çalınan tarihi mücevherlere ulaşılamamıştı.