7 bin yıllık sırrın izinde: Anadolu'nun kalbinde unutulmaz yürüyüş

Çorum'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hattuşa, bu kez özel bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Hitit medeniyetinin başkenti olarak bilinen Hattuşa'dan başlayan "2. Hitit Yolu Gençlik Yürüyüşü"nde doğaseverler, 7 bin yıllık tarihi mirasın izinde Budaközü Vadisi'ne doğru yürüdü. Surları, anıtsal kapıları, tapınakları ve kaya kabartmalarıyla Anadolu'nun en önemli arkeolojik alanları arasında yer alan Hattuşa, yürüyüşe tarihi bir atmosfer kattı. UNESCO mirası bölge, hem kültür hem de doğa turizmi açısından Çorum'un en önemli değerleri arasında yer alıyor. Katılımcılar, vadinin doğal bitki örtüsü, su kaynakları ve geniş yeşil alanları eşliğinde yürüyerek bölgenin sakin atmosferini deneyimledi.