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Kaynak: AA

Nepal’in batısında bulunan Himlung Himal Dağı’nda yoğun yağmur ve kar yağışının ardından çığ meydana geldi. Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, 7 bin 126 metre yüksekliğindeki dağda meydana gelen çığ nedeniyle 10 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Kaybolanlar arasında dağcıların yanı sıra destek ekibi üyelerinin de bulunduğu bildirildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, çığın ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Ekiplerin kayıp 10 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

NEPAL’DE SEL VE HEYELAN DA YAŞANDI

Öte yandan ülkenin farklı bölgelerinde de şiddetli yağışların yol açtığı afetler yaşandı. Palpa bölgesindeki bir yerleşim yerinde meydana gelen toprak kaymasında en az 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Parbat bölgesinde ise nehrin taşması sonucu meydana gelen selden yaklaşık 80 evin etkilendiği bildirildi.

Nepal’in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen selde de çok sayıda köprünün yıkıldığı ve yolların hasar gördüğü açıklanmıştı. Arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye helikopterler sevk edilmişti. Selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1400’ü aştığı bildirilmişti.