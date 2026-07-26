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Kaynak: AA / DHA / İHA

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde yaşanan talihsiz olayda, 7 aylık Z.E.B.'nin üzerine kasedeki sıcak çorba döküldü. Olayın ardından aile durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralanan bebeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

VÜCUDUNDA YANIK OLUŞTU

Sıcak çorbanın dökülmesi sonucu vücudunda yanık oluşan 7 aylık bebek, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Doktorların gözetiminde tedavisi devam eden bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.