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Kaynak: İHA

Üç nesildir çikolata üretimi yapan Melodi Çikolata, ikonik karakterlerin yer aldığı yeni koleksiyonuyla hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap etmeyi hedefliyor. Charles M. Schulz tarafından 1950 yılında yaratılan ve yıllardır popülerliğini koruyan Peanuts karakterleri, markanın özel tasarımlı ürün ambalajlarında hayat buluyor.

SNOOPY VE CHARLİE BROWN ÇİKOLATA KUTULARINDA

Melodi Çikolata Peanuts Koleksiyonu'nda tablet çikolata, madlen ve pralin çeşitleri yer alıyor. Koleksiyonun dikkat çeken yönlerinden biri ise Snoopy, Charlie Brown ve diğer Peanuts karakterlerinin kullanıldığı özel tasarım kutular.

Marka tarafından yapılan açıklamada, koleksiyonun dostluk, sevgi ve kutlama temalarını öne çıkaran bir konseptle hazırlandığı belirtilirken, kaliteli içerik ve lezzetin Peanuts'ın nostaljik dünyasıyla bir araya getirildiği vurgulandı.

PEANUTS KOLEKSİYONU NERELERDE SATILIYOR?

Melodi Çikolata'nın Peanuts temalı özel koleksiyonu; markanın Türkiye genelindeki mağazalarında, Hello Sweetie mağazalarında, seçkin pastane ve çikolata satış noktalarında tüketicilerle buluşuyor. Ürünler ayrıca markanın resmi internet sitesi üzerinden de satışa sunuluyor.

Hem koleksiyon meraklılarına hem de hediye alternatifi arayan tüketicilere hitap eden seri, Snoopy ve arkadaşlarının sevilen dünyasını çikolata deneyimiyle birleştiriyor.