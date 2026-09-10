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Kaynak: Haber Merkezi

Antalya, Adana ve Mersin’de son günlerde çıkan orman yangınları ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ’a yayılan yangın, 10 Eylül’de kontrol altına alındı. Bölgede AFAD koordinasyonunda zarar tespit çalışmalarına başlanırken, zarar gören enerji hatlarının onarılması için de ekipler çalışma başlattı.

Antalya’nın Aksu ilçesindeki yangın 67,5 saat sonra tamamen kontrol altına alındığı duyurulurken, Kepez’deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kumluca ve Mersin’in Bozyazı ilçelerindeki yangınlarda da kontrol sağlandı.

AKSU YANGINI TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 7 Eylül tarihinde çıkıp, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Kepez ve Döşemealtı ilçelerine sıçrayan yangın, 67,5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, elektrik hatları yenilenerek, enerji verilemeyen bölgelere enerji verilmeye başlandı. Günlerdir süren yangın sebebiyle meydana gelen ve şehrin büyük bölümünü kaplayan duman dağılmaya başladı.

KEPEZ'DE YANGINI TAMAMEN KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Antalya'da 7 Eylül tarihinde Karaöz Mahallesi'nde başlayıp Kepez'e yayılan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya Valiliği, OGM'den alınan bilgiler doğrultusunda, yangının tamamen kontrol altına alınması için mücadelenin sürdüğünü duyurdu.

Vali Hulusi Şahin, 9 Eylül'de yangın bölgesinde yaptığı açıklamada Karaöz ve Yeşilkaraman mahallelerinde tehlikenin ortadan kalktığını, müdahalenin Kepez'in Kızıllı Mahallesi'nde yoğunlaştığını söyledi. Şahin, yangının etrafının çevrildiğini ve enerjisinin düşürüldüğünü belirtti.

Kızıllı'da 9 Eylül akşamı yeniden alevlenen bölgede ekipler tehlike atlattı. İHA'ya göre, rüzgârın aniden yön değiştirmesi üzerine alevler söndürme ekiplerine yaklaştı. Arazöz ve kontrol araçlarının bulunduğu ekiplerin bölgeden uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

47 KİŞİ ETKİLENDİ ÜÇ BİNA İÇİN ACİL YIKIM TESPİTİ

Valiliğin son açıklamasına göre Aksu–Kepez yangınından 47 kişi etkilendi; 11 kişi hastaneye sevk edilirken 36 kişiye ayakta müdahale edildi. Karaöz, Yeşilkaraman ve Çamlıca mahallelerinde toplam 254 haneden 720 kişi tahliye edildi.

Hasar incelemesinde üç bina “acil yıkılacak”, 13 bina az hasarlı, bir bina hasarsız olarak belirlendi. Açıklama itibarıyla üç mahallede 679 abonenin elektrik kesintisinden etkilendiği bildirildi.

Söndürme çalışmalarına destek veren Hasan Kahya, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 9 Eylül'de toprağa verildi. Vali Şahin, Kahya'nın ölümüne ilişkin, “Vatandaşımız kalp krizinden vefat etti. Bunu yangına bağlamak doğru değil” dedi.