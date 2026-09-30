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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Kırşehir’de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu B2-B3 2. Lig Futsal müsabakalarında 19 takım arasında şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen 68 Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü, şampiyonluk sevincini Aksaray Valisi Murat Duru ile paylaştı. Sporcular, kazandıkları şampiyonluk kupasını Vali Duru’ya takdim etti.

AKSARAY’IN GURURU VALİLİK MAKAMINDA

Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Yetim ve Engelli Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Emre Yıldırım, dernek yönetimi ve 68 Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularını makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Aksaray’ı sportif alanda başarıyla temsil eden görme engelli sporcuların elde ettiği önemli başarı gündeme geldi.

14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında Kırşehir’de gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu B2-B3 2. Lig Futsal müsabakalarında mücadele eden 68 Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye genelinden organizasyona katılan 19 takım arasında şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Bu sonuçla birlikte Aksaray temsilcisi, gelecek sezon 1. Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.

ŞAMPİYONLUK KUPASI VALİ DURU’YA TAKDİM EDİLDİ

Şampiyonluğun ardından Aksaray’a dönen kulüp sporcuları ve beraberindeki heyet, elde edilen başarıyı Aksaray Valisi Murat Duru ile paylaşmak üzere Valilik makamında bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette sporcular, Kırşehir’de kazanılan şampiyonluk kupasını Aksaray Valisi Murat Duru’ya sundu.

Valilik makamında gerçekleşen buluşmada, sporcuların elde ettiği başarının Aksaray adına taşıdığı önem vurgulanırken, şampiyon takımın 1. Lig’e yükselmesi kentte memnuniyet oluşturdu.

19 TAKIM ARASINDAN ŞAMPİYONLUK GELDİ

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen B2-B3 2. Lig Futsal müsabakalarında Türkiye’nin farklı bölgelerinden takımlar mücadele etti.

Toplam 19 takımın katıldığı organizasyonda başarılı bir performans ortaya koyan 68 Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü, turnuvayı şampiyon tamamlayarak adını 1. Lig’e yazdırdı.

Elde edilen bu başarı, görme engelli sporcuların azim, mücadele ve takım ruhuyla ortaya koyduğu performansın önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

VALİ DURU’DAN SPORCULARA TEBRİK

Aksaray Valisi Murat Duru, ziyarette şampiyon sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Sporcuların Aksaray’ı başarıyla temsil ederek 1. Lig’e yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Duru, sporculara başarılarının devamını diledi.

Vali Duru’nun sporcularla yakından ilgilendiği ziyarette, takımın 1. Lig’deki hedefleri ve bundan sonraki süreç hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

BAŞARI, AKSARAY İÇİN AYRI BİR GURUR KAYNAĞI

68 Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü’nün elde ettiği şampiyonluk, yalnızca sportif bir başarı olarak değil, görme engelli bireylerin spor alanındaki azim ve kararlılığını ortaya koyması açısından da dikkat çekti.

Kırşehir’deki müsabakalarda 19 takım arasında şampiyon olan Aksaray temsilcisinin 1. Lig’e yükselmesi, kulüp sporcuları ve yöneticileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Aksaray’ın farklı branşlarda sportif başarılarla adını duyurmasının önemine dikkat çekilirken, görme engelli sporcuların elde ettiği bu başarının kentteki diğer sporculara da örnek olması bekleniyor.

“BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ”

Aksaray Yetim ve Engelli Sosyal Dayanışma Derneği ile 68 Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen ziyaretin ardından yapılan değerlendirmede, sporcuların elde ettiği şampiyonluğun gurur verici olduğu ifade edildi.

Dernek yönetimi ve kulüp sporcuları, kendilerini makamında kabul eden Aksaray Valisi Murat Duru’ya teşekkür ederken, Vali Duru da sporcuları üstün başarılarından dolayı tebrik ederek yeni sezonda başarılarının devamını diledi.

HEDEF ARTIK 1. LİG

Lig’de elde edilen şampiyonlukla birlikte 1. Lig’e yükselen 68 Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü, bundan sonraki süreçte Aksaray’ı daha üst seviyede temsil etmeye hazırlanıyor.

Şampiyonluk kupasının Aksaray Valiliği’nde sergilenmesiyle birlikte elde edilen başarı kent adına da anlamlı bir hatıraya dönüştü.

Aksaray’ın adını Türkiye genelinde duyuran sporcuların, 1. Lig’de de aynı mücadele ve azimle sahaya çıkarak yeni başarılara imza atması hedefleniyor.

Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, Vali Murat Duru’nun sporcuları üstün başarılarından dolayı tebrik ettiği belirtilerek, nazik ziyaretleri nedeniyle Aksaray Yetim ve Engelli Sosyal Dayanışma Derneği yönetimine ve 68 Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularına teşekkür edildi.