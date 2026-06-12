675 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Akbank
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 20.749,32 TL
Vade Sonu Bakiye: 695.749,32 TL
Akbank
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 20.749,32 TL
Vade Sonu Bakiye: 695.749,32 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 20.261,1 TL
Vade Sonu Bakiye: 695.261,1 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 20.106,3 TL
Vade Sonu Bakiye: 695.106,3 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 20.666,46 TL
Vade Sonu Bakiye: 695.666,46 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 19.839,8 TL
Vade Sonu Bakiye: 694.839,8 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 21.564,4 TL
Vade Sonu Bakiye: 696.564,4 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 19.647,56 TL
Vade Sonu Bakiye: 694.647,56 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 20.505,21 TL
Vade Sonu Bakiye: 695.505,21 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: 38,5
Net Kazanç: 18.796,44 TL
Vade Sonu Bakiye: 693.796,44 TL