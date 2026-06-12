Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 675 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

675 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Merkez Bankası tarafından enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte mevduat faiz oranlarında da güncellemeler meydana geldi. Peki 675 bin liranın aylık faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar…

Kaynak: Haber Merkezi
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675 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Akbank

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 20.749,32 TL

Vade Sonu Bakiye: 695.749,32 TL

1 9
675 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 20.261,1 TL

Vade Sonu Bakiye: 695.261,1 TL

2 9
675 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

QNB

Faiz Oranı: %44,5

Net Kazanç: 20.106,3 TL

Vade Sonu Bakiye: 695.106,3 TL

3 9
675 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

TEB

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 20.666,46 TL

Vade Sonu Bakiye: 695.666,46 TL

4 9
675 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

ING

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 19.839,8 TL

Vade Sonu Bakiye: 694.839,8 TL

5 9
675 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

Denizbank

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 21.564,4 TL

Vade Sonu Bakiye: 696.564,4 TL

6 9
675 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 19.647,56 TL

Vade Sonu Bakiye: 694.647,56 TL

7 9
675 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 20.505,21 TL

Vade Sonu Bakiye: 695.505,21 TL

8 9
675 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 9

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: 38,5

Net Kazanç: 18.796,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 693.796,44 TL

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