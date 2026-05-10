Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyünde düzenlenen 67’nci Hıdırellez ve Karakucak Güreş Şenliği, yağışlı havaya rağmen büyük ilgi gördü.
67 yıllık gelenek yağmura rağmen sürdü
Sinop’un Türkeli ilçesinde bu yıl 67’ncisi düzenlenen Hıdırellez ve Karakucak Güreş Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen 100’den fazla pehlivan er meydanında mücadele etti.
Yöresel kültürün yaşatıldığı etkinlikte 100’ü aşkın güreşçi er meydanına çıktı. Sinop başta olmak üzere Samsun, Ordu, Sivas, Amasya, Tokat, İstanbul ve Ankara’dan gelen sporcular kıyasıya mücadele etti.
Şenlik kapsamında bölgenin geleneksel lezzetlerinden keşkek de büyük kazanlarda hazırlanarak vatandaşlara ikram edildi.
Türkiye’nin dört bir yanından pehlivanlar katıldı
Etkinlikte Güreş Ağalığı unvanını Atilay Çakan aldı. Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
Şenliğe Mustafa Özarslan, Nazım Maviş, belediye ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.