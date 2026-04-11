Muğla Milas'ta 6 köyü kapsayan acele kamulaştırma kararı doğrultusunda köylülerin topraklarının sayımı başladı. Direnişçi köylülerden 67 yaşındaki Havana Oya sayım sırasında sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

'BAŞIMIZA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU LİMAKTIR'

Direnişçiler, Oya'nın fenalaştığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşarak, "Topraklarımızın gasp edilmesi ölüm fermanımız dedik. Sayım esnasında 67 yaşındaki Havana Ova sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı!" dedi.

Direnişçiler ayrıca, "Bu saatten sonra başımıza bir şey gelirse sorumlusu Limak'tır, acele kamulaştırmadır." diyerek yürütmenin durdurulmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Milas ilçesinde, İkizköy yakınlarındaki Akbelen Ormanı'nın linyit madeni genişleme sahası ilan edilmesine karşı yürütülen mücadele, Türkiye'nin en dikkat çeken çevre hareketlerinden biri haline dönüştü. 2019'da temelleri atılan bu süreç, doğayı koruma kararlılığıyla geniş bir yankı uyandırdı.

Direnişin odak noktasında, Limak Holding ve İçtaş'ın iştiraki olan YK Enerji'nin Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine yakıt sağlamak amacıyla ormanlık alanı maden sahasına dahil etme girişimi bulunuyor. Başta Esra Işık olmak üzere bölge halkı ve doğa savunucuları, bu projenin yerel su rezervlerini kurutacağını, asırlık zeytinlikleri tahrip edeceğini ve ekosistemi geri dönülemez şekilde bozacağını vurguladı.

İkizköylüler 2019 yılında yasal haklarını aramak için yargı yoluna başvururken, 2021 yılı itibarıyla orman sınırında fiili olarak "çadır nöbeti" başlatarak direnişi sürekliliğe kavuşturdular.

Kamulaştırma faaliyetlerine karşı sergilediği tutum nedeniyle direnişin öncü isimlerinden Esra Işık’ın tutuklanması, Akbelen mücadelesini bir kez daha Türkiye’nin ana gündem maddelerinden biri yaptı.