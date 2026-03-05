İçişleri Bakanlığı, son 5 gün içinde 67 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 638 şüpheli yakalanırken, yüzlerce kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il emniyet müdürlüklerince operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalara 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeği katıldı.

574 KİLO UYUŞTURUCU, 755 BİN HAP

Operasyonlarda toplam 574 kilogram uyuşturucu madde ile 755 bin 614 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Yakalanan 638 şüpheliden 266’sı tutuklanırken, 68’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, gençleri ve toplum sağlığını hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam edeceği vurgulandı. Ayrıca operasyona katılan birimler ve görevli personel tebrik edildi.