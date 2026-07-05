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Kaynak: İHA

Edirne'de bu yıl 665'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan Melek Mosso, Sarayiçi Er Meydanı'nda müzikseverlerle buluştu. Sanatçı, seslendirdiği eserlerle konsere katılanlardan yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında kurulan sahnede hayranlarının karşısına çıkan Melek Mosso, repertuvarındaki sevilen parçaları dinleyicilerle birlikte söyledi. Coşkulu atmosferin yaşandığı konser boyunca vatandaşlar, unutulmaz anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. Melek Mosso ve orkestrası, güçlü sahne performansı ile seslendirdikleri şarkılar eşliğinde izleyicilere müzik dolu unutulmaz bir akşam yaşattı.