Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda kura eşleşmelerinin tamamlanmasının ardından pehlivanlar, davul ve zurna eşliğinde er meydanına çıktı.
Kırkpınar geleneğinin önemli unsurlarından cazgırın salavatıyla karşılanan pehlivanlar, geleneksel hazırlıklarını tamamlayıp peşrev yaptı. Hakemlerin müsabaka işaretini vermesiyle birlikte çayırda zorlu mücadeleler başladı.
Tribünlerde yerini alan güreş tutkunları karşılaşmaları ilgiyle takip ederken, organizasyon farklı boy ve kategorilerdeki müsabakalarla gün boyunca devam edecek.
Günün ilerleyen saatlerinde ise 32 başpehlivan, bir üst tura yükselmek için er meydanında kozlarını paylaşacak.