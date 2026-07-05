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Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde kura çekiminin ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Erkan Taş, Seçkin Duman ile, Mustafa Taş ise Feyzullah Aktürk ile karşı karşıya geldi.

ERKAN TAŞ İLK FİNALİST OLDU

Erkan Taş ile Seçkin Duman arasındaki mücadelede normal sürede üstünlük sağlanamayınca puanlama bölümüne geçildi. Puanlamanın ilk dakikasında kasnak paça hamlesi yapan Erkan Taş, rakibini yenerek finale yükselen ilk isim oldu.

FEYZULLAH AKTÜRK RAKİBİNİ ELEDİ

Günün diğer yarı finalinde Mustafa Taş ile Feyzullah Aktürk kozlarını paylaştı. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada normal sürede eşitlik bozulmadı. Puanlama bölümünde rakibinin künde girişiminden kurtulan Feyzullah Aktürk, galibiyete uzanarak final biletini aldı.

ALTIN KEMER İÇİN KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya gelecek. İki pehlivan, Türk güreşinin en prestijli organizasyonunda altın kemerin sahibi olabilmek için mücadele edecek.