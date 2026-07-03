1. Kırkpınar'da heyecan başladı
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda minik boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı.
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Er meydanında büyük mücadele
Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik boy pehlivanların mücadeleleriyle başladı. Üç gün sürecek organizasyonda 817 pehlivan altın kemer için er meydanına çıkacak.Kaynak: AA
1. Kırkpınar'da heyecan başladı
817 pehlivan er meydanında
Bu yıl organizasyonda 40'ı başpehlivan olmak üzere toplam 817 sporcu, kendi kategorilerinde derece elde etmek için güreşecek.
İlk güreşler minik boylarda yapıldı
Anonsun ardından er meydanına çıkan minik-1 boy pehlivanlar, cazgırın salavatıyla güreşlere başladı. İlk gün 14 farklı boyda müsabakalar gerçekleştirilecek.
Gözler başpehlivanlarda
Kırkpınar'ın en çok merak edilen başpehlivanlık güreşleri bugün saat 16.30'da başlayacak. İlk etapta dördüncü ve beşinci torbadaki pehlivanlar mücadele edecek.
32 başpehlivan yarın güreşecek
İlk turu geçen isimler, yarın yapılacak başpehlivanlık birinci turunda diğer 24 başpehlivanla birlikte altın kemer yolunda mindere çıkacak.
Sıcak hava mücadeleyi zorlaştıracak
Edirne'de hava sıcaklığının 33 dereceye kadar çıkması ve nem oranının yüzde 70'i aşması bekleniyor. Pehlivanlar rakiplerinin yanı sıra zorlu hava koşullarıyla da mücadele edecek.
Altın kemer için nefesler tutuldu
Geçmiş yılların şampiyonları ve iddialı isimlerin yer aldığı organizasyonda, hafta sonu yapılacak final müsabakasının ardından 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı belli olacak.