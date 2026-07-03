Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Er meydanında büyük mücadele

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Er meydanında büyük mücadele

Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik boy pehlivanların mücadeleleriyle başladı. Üç gün sürecek organizasyonda 817 pehlivan altın kemer için er meydanına çıkacak.

Kaynak: AA
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Er meydanında büyük mücadele - Resim: 1

1. Kırkpınar'da heyecan başladı
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda minik boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Er meydanında büyük mücadele - Resim: 2

817 pehlivan er meydanında
Bu yıl organizasyonda 40'ı başpehlivan olmak üzere toplam 817 sporcu, kendi kategorilerinde derece elde etmek için güreşecek.

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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Er meydanında büyük mücadele - Resim: 3

İlk güreşler minik boylarda yapıldı
Anonsun ardından er meydanına çıkan minik-1 boy pehlivanlar, cazgırın salavatıyla güreşlere başladı. İlk gün 14 farklı boyda müsabakalar gerçekleştirilecek.

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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Er meydanında büyük mücadele - Resim: 4

Gözler başpehlivanlarda
Kırkpınar'ın en çok merak edilen başpehlivanlık güreşleri bugün saat 16.30'da başlayacak. İlk etapta dördüncü ve beşinci torbadaki pehlivanlar mücadele edecek.

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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Er meydanında büyük mücadele - Resim: 5

32 başpehlivan yarın güreşecek
İlk turu geçen isimler, yarın yapılacak başpehlivanlık birinci turunda diğer 24 başpehlivanla birlikte altın kemer yolunda mindere çıkacak.

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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Er meydanında büyük mücadele - Resim: 6

Sıcak hava mücadeleyi zorlaştıracak
Edirne'de hava sıcaklığının 33 dereceye kadar çıkması ve nem oranının yüzde 70'i aşması bekleniyor. Pehlivanlar rakiplerinin yanı sıra zorlu hava koşullarıyla da mücadele edecek.

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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Er meydanında büyük mücadele - Resim: 7

Altın kemer için nefesler tutuldu
Geçmiş yılların şampiyonları ve iddialı isimlerin yer aldığı organizasyonda, hafta sonu yapılacak final müsabakasının ardından 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı belli olacak.

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