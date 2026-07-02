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Pehlivanlar, minik boylardan başpehlivanlığa kadar 14 farklı kategoride kürsü mücadelesi verecek. Organizasyon boyunca hem sportif rekabet hem de Kırkpınar'ın köklü geleneklerini yaşatan kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ TÖRENLERİ VE AĞA KARŞILAMA PROGRAMI

Güreşlerin ilk gününde Kırkpınar'ın geleneksel seremonileri de düzenlenecek. Ağalık ihalesini 40 milyon 664 bin 665 liralık teklifle kazanan Güreş Ağası Ufuk Özünlü, Selimiye Meydanı'nda Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan tarafından karşılanacak. Program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak, ardından Pehlivanlar Mezarlığı ziyaret edilerek Adalı Halil ile Kara Emin'in kabirlerinde dualar okunacak. Öğle saatlerinde Eski Cami'de mevlit programı gerçekleştirilecek.

Resmi açılış töreni ise saat 18.00'de Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak. Geçen yılın başpehlivanı Orhan Okulu'nun göndere bayrak çekmesinin ardından protokol konuşmaları ve geleneksel geçit töreni gerçekleştirilecek.

BAŞPEHLİVANLIK MÜCADELESİ CUMARTESİ BAŞLIYOR

Başpehlivanlık kategorisinde ilk eleme karşılaşmaları organizasyonun ilk gününde yapılacak. Dördüncü ve beşinci torbada yer alan pehlivanlar, son 32'ye kalabilmek için er meydanına çıkacak.

Ana tablo mücadeleleri ise 4 Temmuz Cumartesi günü saat 13.30 itibarıyla başlayacak. Şampiyonun belli olacağı 5 Temmuz Pazar günü çeyrek final, yarı final ve final güreşlerinin yanı sıra ağalık ihalesi ile kapanış töreni de gerçekleştirilecek.

BİLETLER 1.400 İLE 2.600 LİRA ARASINDA

Kırkpınar'ın ilk gün karşılaşmaları ücretsiz takip edilebilecek. İkinci gün için birinci kademe bilet fiyatı 1.750 lira, ikinci kademe ise 1.400 lira olarak belirlendi.

Final heyecanının yaşanacağı pazar günü ise birinci kademe tribün biletleri 2.600 lira, ikinci kademe biletleri ise 1.750 liradan satışa sunuldu.

ALTIN KEMER İÇİN TARİHİ FIRSAT

Bu yıl yürürlüğe giren yeni talimatname, altın kemer yarışına ayrı bir heyecan kattı. Yeni düzenlemeye göre, üst üste üç kez şampiyon olma şartının yanı sıra toplam beş kez başpehlivan olan güreşçiler de daimi altın kemerin sahibi olabilecek.

Bu kapsamda kariyerlerinde dörder kez Kırkpınar şampiyonluğu bulunan Recep Kara ile Ali Gürbüz, bu yıl zirveye çıkmaları halinde altın kemeri kalıcı olarak kazanma şansını elde edecek. Kemerin son daimi sahibi ise 1997 yılında Ahmet Taşçı olmuştu.

BAŞPEHLİVANA 1 MİLYON 655 BİN LİRA ÖDÜL

Edirne Belediyesi tarafından açıklanan ödül tarifesine göre, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını kazanan sporcu 1 milyon 655 bin liralık ödülün sahibi olacak. İkinci olan pehlivan 750 bin lira, yarı finalde elenen sporcular ise 380'er bin lira ödül alacak.

Başaltı, büyük orta, küçük orta büyük ve küçük orta küçük boy kategorilerinde dereceye giren pehlivanlar için de çeşitli para ödülleri verilecek. Ayrıca en iyi peşrev ödülü 16 bin lira olarak açıklandı.

ASIRLIK GELENEĞİN HİKÂYESİ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kökeni, Rumeli'nin fethi döneminde görev yapan 40 akıncı askere dayanıyor. Rivayete göre Ali ve Selim isimli iki kardeş pehlivanın saatler süren güreş sonunda aynı anda hayatını kaybetmesi ve mezarlarının bulunduğu yerde bir pınarın ortaya çıkması, "Kırkpınar" adının doğmasına neden oldu.

Osmanlı döneminde Sultan 1. Murat'ın Edirne'de güreşçiler tekkesi kurmasının ardından geleneksel hale gelen organizasyon, savaş yıllarında yaşanan kesintiler dışında yüzyıllardır devam ediyor. 1946'dan bu yana ise Edirne Belediyesi tarafından düzenleniyor.