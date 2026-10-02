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Kaynak: Haber Merkezi

Manisa merkezli 6 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

"PANEL" SİSTEMLERİNİ YÖNETTİKLERİ BELİRLENDİ

Ekiplerin yürüttüğü incelemelerde, 7258 sayılı Kanun'a aykırı şekilde faaliyet gösterdiği değerlendirilen organizasyondaki şüpheliler mercek altına alındı.

Şüphelilerin yasa dışı bahis kapsamında para transferlerine aracılık ettiği, suçta kullanılmak üzere banka hesapları temin ettiği ve "panel" olarak adlandırılan sistemleri yönettiği belirlendi.

HESAPLARDA 650 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüpheliler ile paravan şirketlere ait banka hesaplarında toplam 650 milyon TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler, 29 Eylül'de operasyon için harekete geçti.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Manisa'nın yanı sıra İzmir, Kırşehir, Batman, Bitlis ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.